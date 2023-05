Nachlese: Happy mit dem Raiffeisen Zertifikate ATSPARPLAN16 bei dad.at und dem launigen Talk mit Nik Pichler (Christian Drastil)

19.05.2023, 2653 Zeichen

Nachlese Podcast Donnerstag: Audio Link zur Folge: https://audio-cd.at/page/podcast/4322/ , alle unter http://www.audio- cd.at/wienerboerseplausch .

- steigende Kurse zu Christi Himmelfahrt, Nicht ganz verstehe ich die Situation zwischen CTS Eventim und Kapsch TrafficCom. Jobs: https://boerse-social.com/karriere

- Zertifikate Plausch Österreich 05/23: Ein Update mit Philipp Arnold zum Raiffeisen Zertifikate Sparplan, den ich real money einsetze https://audio-cd.at/page/podcast/4326/ - in Kooperation mit dem Zertifikate Forum Austria (ZFA) und presented by Raiffeisen Zertifikate, Erste Group, BNP Paribas und dad.at gibt es seit Oktober 2022 monatliche Plausch-Ausgaben zum Zertifikate-Markt in Österreich. Heute geht es um den ATSPARPLAN16 von Raiffeisen Research (war erster Zertifikate-Sparplan in Österreich), den ich für mein öffentliches monatliches Depot bei dad.at nun seit 8 Monaten bespare, es ist die mittlerweile die zweitgrösste Position hinter meinem wikifolio Stockpicking Österreich geworden. Gemeinsam mit Philipp Arnold, Head of Certificates Sales & Marketing I RBI, gehe ich diesen Bonuszertifikate-Sparplan auf den EuroStoxx50 in allen Facetten durch, wir schauen uns das Chance/Risiko-Profil an und blicken in verschiedene Zukunftsszenarien.

- zum Produkt: https://www.raiffeisenzertifikate.at/produkt/zertifikat/?ISIN=ATSPARPLAN16&ID_NOTATION=266849375&cHash=5b0b5cd088e9cbe81bdde87730628310

Der Jingle in der Single-Version: https://audio-cd.at/page/podcast/3847

Alle Zertifikate-Podcasts: https://audio-cd.at/zertifikate

ZFA-Newsletter und Infos: http://www.zertifikateforum.at

Sonderfolge zum ZFA-Award: https://audio-cd.at/page/playlist/2534

16 Seiten Fachheft Zertifikate: https://boerse-social.com/pdf/fachheft56

- Nik Pichler ist Creator der Austrian Stock Talks der Wiener Börse und selbstständiger Kreativer seit 2005. Wir sprechen über die European Management Academy, über UTA, über Nik P. und Mark Forster, eine eigene Agentur und einen eigenen Podcast. Und dann natürlich über das Videoformat, das Nik gemeinsam mit Anita Schatz von der Wiener Börse für die Wiener Börse gestaltet: Austrian Stock Talks. Ein brandneues Video zur Wiener Börse " more than a marketplace" hat Nik ebenfalls mitgenommen. HÖREN: https://audio-cd.at/page/podcast/4323/

- Vienna Stock Exchange – more than a marketplace: https://www.youtube.com/channel/UCXqq_RYN8oNMEs1fUNefV-Q

- Austrian Stock Talks: https://www.youtube.com/playlist?list=PLVXnVvLmwuWsKFGOvc2GVIUB67Gt-bEFq

- https://www.nikpichler.com

- Podcast "Anders": https://www.nikpichler.com/podcast

(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 19.05.)

(19.05.2023)

BSN Podcasts

ABC Audio Business Chart #49: Nur Tech macht fesch? (Josef Obergantschnig)

Bildnachweis

1. mind the #gabb





Aktien auf dem Radar:Porr, Rosenbauer, Frequentis, Austriacard Holdings AG, S Immo, Amag, RBI, ATX, ATX Prime, ATX TR, Flughafen Wien, OMV, SBO, Mayr-Melnhof, AMS, AT&S, Marinomed Biotech, Österreichische Post, Oberbank AG Stamm, BKS Bank Stamm, Immofinanz, Strabag, Telekom Austria, Uniqa, VIG, Porsche Automobil Holding, Ahlers, Nvidia, DO&CO.

Random Partner S Immo

Die S Immo AG ist eine Immobilien-Investmentgesellschaft, die seit 1987 an der Wiener Börse notiert. Die Gesellschaft investiert zu 100 Prozent in der Europäischen Union und setzt den Fokus dabei auf Hauptstädte in Österreich, Deutschland und CEE. Das Portfolio besteht aus Büros, Einkaufszentren, Hotels sowie aus Wohnimmobilien. >> Besuchen Sie 65 weitere Partner auf boerse-social.com/partner

Latest Blogs

» ABC Audio Business Chart #49: Nur Tech macht fesch? (Josef Obergantschnig)

» BSN Spitout Wiener Börse: Verbund dreht Verlusttagesserie

» Österreich-Depots: Starke Phase mit Ausbau Alpha (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 19.5.: Extremes zu VIG und Pierer Mobility (Börse Geschi...

» News zu RBI, Cleen Energy, Post, UBM (Christine Petzwinkler)

» Wiener Börse Plausch S4/66: FMA indirekt zu Cleen Energy gefragt, CA Imm...

» Nachlese: Happy mit dem Raiffeisen Zertifikate ATSPARPLAN16 bei dad.at u...

» Wiener Börse zu Mittag im Plus: Warimpex, Marinomed und Pierer Mobility ...

» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Do&Co, Magnus Brunner CO2, Nik Pichler,...

» ATX-Trends: FACC, OMV, EVN, SBO, Rosenbauer ...