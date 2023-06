News zu Verbund, CA Immo, Kontron, EPH Group als Börsekandidat, Research zu Valneva, Verbund, voestalpine, Fabasoft, Bawag ... (Christine Petzwinkler)

12.06.2023, 4201 Zeichen

Bei der CA Immo soll das Vorstandsteam Keegan Viscius (er wird zum CEO bestellt) und CFO Andreas Schillhofer längerfristig an das Unternehmen gebunden werden. Bekanntermaßen bekleidete Silvia Schmitten-Walgenbach zuletzt nur für 15 Monate die CEO-Position und verließ das Unternehmen aufgrund unterschiedlicher Ansätze in der Priorisierung der Umsetzung der Unternehmensstrategie. Nun soll Kontinuität einkehren. Der Aufsichtsrat wird mit den beiden Vorstandsmitgliedern (Keegan Viscius und Andreas Schillhofer) Verhandlungen über eine Verlängerung ihrer Mandate über die laufenden Funktionsperioden hinaus aufnehmen, heißt es. Damit soll eine zielgerechte Umsetzung der Unternehmensstrategie gewährleistet werden, die im Wesentlichen auf drei Säulen basiert: Erstens die weitere Steigerung der Qualität des Portfolios durch einen klaren Fokus auf die Kernmärkte des Unternehmens und den sukzessiven Verkauf von Immobilien, die nicht oder nicht mehr dem strategischen Anforderungsprofil entsprechen. Zweitens soll der Umbau zu einem nachhaltigen Unternehmen weiter beschleunigt werden. Drittens wird eine konsequente Verbesserung der Unternehmensplattform mit geringerer Komplexität und höherer Effizienz verfolgt, um auch weiterhin für all unsere Stakeholder Wert zu generieren", wie es seitens der CA Immo heißt.

Wie die Verbund-Tochter APG mitteilt, hat das Verwaltungsgericht Wien die rechtskräftige Bau- und Betriebsbewilligung für die Generalerneuerung der Ennstalleitung zwischen Liezen und Wagrain erteilt. Mit der Generalerneuerung der 1949 in Betrieb genommenen 220-kV-Leitung zwischen dem Umspannwerk (UW) Weißenbach in der Steiermark und dem Einbindepunkt Wagrain in Salzburg investiert die APG rund 145 Mio. Euro in die erforderlichen Kapazitäten der Energiezukunft, heißt es.

Das noch junge Wiener Tourismusunternehmen EPH Group AG begibt eine Unternehmensanleihe mit einem Volumen von bis zu 50 Mio. Euro und einer Laufzeit von 7 Jahren. Die Zeichnungsfrist beginnt laut EPH am 19. Juni. Die Zinsen in Höhe von 10 Prozent p.a. werden monatlich ausgeschüttet. Mit einer Stückelung von 1.000 Euro richtet sich die Anleihe sowohl an institutionelle Investoren als auch an Privatanleger. Die Anleihe kann in Österreich bei Banken und Onlinebrokern über das Zeichnungstool "FirstPlace" der Wiener Börse AG und in Deutschland bei ausgewählten Bank- und Vertriebspartnern gezeichnet werden. Offenbar ist auch ein Börsengang geplant, denn wie die Wiener Privatbank in ihrem Newsletter schreibt, wird die Emission der Anleihe sowie die Vorbereitung des Börsenganges der EPH Group AG von der Wiener Privatbank als Kapitalmarktpartner der Wiener Börse sowie der Frankfurter BankM begleitet.

Aktiendeals: Kontron hat das wöchentliche Update zum aktuellen Aktienrückkaufprogramm veröffentlicht: Die Gesamtzahl der im Rahmen des Aktienrückkaufs seit dem 3. Februar 2023 erworbenen Aktien beläuft sich Ende der Kalenderwoche 23 auf 462.256 Aktien. In der abgelaufenen Woche wurden 115 Aktien erworben, wie aus den Daten herovrgeht. Insgesamt sollen bis längstens 6. August bis zu 636.305 Stück Aktien erworben werden.

Research: Die Analysten von Bryan Garnier & Co. stufen Valneva mit Kaufen und Kursziel 13,0 Euro ein. Morgan Stanley bestätigt Verbund mit Equalweight und kürzt das Kursziel von 73,0 auf 70,0 Euro. Oddo BHF stuft voestalpine mit Outperform ein und nimmt das Kursziel von 40,0 auf 36,0 Euro zurück. Barclays bleibt bei voestalpine auf Übergewichten und reduziert das Kursziel von 42,0 auf 40,0 Euro. M.M.Warburg bestätigt Fabasoft mit Kaufen und erhöht das Kursziel von 26,0 auf 28,0 Euro. Goldman Sachs stuft Bawag Group mit Neutral und Kursziel 58,5 Euro ein.

(Der Input von Christine Petzwinkler für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 12.06.)

(12.06.2023)

BSN Podcasts

Wiener Börse Plausch S4/82: Immofinanz allein zu Haus, Lauffreund Max Fischer macht IR für FirstPlace-Debütant EPH

