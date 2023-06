Cordoba 78 Cup by BSN, stock3 & Captrace: Airbus scheidet aus, noch 6 im Rennen (Christian Drastil)

Der Cordoba 78 Cup von BSN, stock3 und Captrace ist ein Ausscheidungsrennen aus 39 Aktien aus dem DAX 40 und 39 Aktien aus dem ATX Prime41. Vor Start wurde aus dem DAX Covestro, der Titel mit der schwächsten Kapitalisierung, gestrichen und aus dem ATXPrime RHI Magnesita und Austriacard, beide haben ihr Hauptlisting an anderen Märkten. Von 22. Mai bis 21. Juni (der 45. Jahrestag des 3:2 von Ö gegen D in Cordoba/Argentinien ) werden nun börsetäglich Aktien ausscheiden, die jeweils performanceschwächsten. In der Woche 1 waren es 6 Titel je Börsetag, in Woche 2 je 5 Titel und in in Woche 3 Montag bis Donnerstag je 2 Titel. Am Freitag sind 2 Titel ausgeschieden und ab seit 12.Juni täglich nur noch einer. Am 21.6. kennen wir den Sieger.

Meistgelesen >> mehr

PIR-Zeichnungsprodukte

Newsflow >> mehr

Börse Social Club Board >> mehr

BSN MA-Event Deutsche Boerse

Star der Stunde: Mayr-Melnhof 1.59%, Rutsch der Stunde: OMV -0.43%

wikifolio-Trades Austro-Aktien 17-18: Telekom Austria(2), Kontron(1)

Star der Stunde: S Immo 0.89%, Rutsch der Stunde: Amag -0.89%

wikifolio-Trades Austro-Aktien 16-17: AMS(1), Wienerberger(1)

Star der Stunde: RBI 0.58%, Rutsch der Stunde: Marinomed Biotech -0.69%

wikifolio-Trades Austro-Aktien 15-16: S Immo(3), Kontron(1)

Star der Stunde: Lenzing 0.67%, Rutsch der Stunde: Andritz -0.9%

wikifolio-Trades Austro-Aktien 14-15: Kontron(1)

Featured Partner Video

Austrian Stocks in English: Magnus Brunner and Alison present a good week 23 for ATX with a perfect 2nd row

Welcome to "Austrian Stocks in English - presented by Palfinger", the english spoken weekly Summary for the Austrian Stock Market, positioned every Sunday in the mostly german languaged P...

Daniel Masclet

NUS

1933

Daniel Masclet



Olgaç Bozalp

Leaving One for Another

2022

Void



Saul Leiter

Early Black and White

2014

Steidl



Beate & Heinz Rose

Paare

1972

Langewiesche-Brandt



Baldwin Lee

Baldwin Lee

2023

Hunters Point Press