18.06.2023, 1044 Zeichen

HEAR: https://audio-cd.at/page/podcast/4387/

Welcome to "Austrian Stocks in English - presented by Palfinger", the english spoken weekly Summary for the Austrian Stock Market, positioned every Sunday in the mostly german languaged Podcast "Audio-CD.at Indie Podcasts"- Wiener Börse, Sport Musik und Mehr“ .



The following script is based on our 21st Austria weekly and Week 24 was a good week for ATX TR, which gained 0.9 percent with a closing price over 7000 points. News came from Palfinger, Croma-Pharma, Valneva, Andritz, Kapsch TrafficCom, Vienna Airport, OMV, DO&CO, Marinomed and Lenzing, the company announced a fully underwritten capital increase. And these News are spoken by the absolutely smart Alison.



https://boerse-social.com/21staustria

Please rate my Podcast on Apple Podcasts (or Spotify): https://podcasts.apple.com/at/podcast/audio-cd-at-indie-podcasts-wiener-börse-sport-musik-und-mehr/id1484919130 .And please spread the word : https://www.boerse-social.com/21staustria - the address to subscribe to the weekly summary as a PDF.

(18.06.2023)

BSN Podcasts

Austrian Stocks in English: Week 24 brought the ATX TR back over 7000, Lenzing announced a big Capital Increase

Bildnachweis

1. Wien Art Stephansdom (by Safet Hasanoski) >> Öffnen auf photaq.com





Aktien auf dem Radar:DO&CO, Warimpex, Kapsch TrafficCom, Austriacard Holdings AG, Pierer Mobility, Amag, UBM, Uniqa, AMS, Strabag, SBO, Cleen Energy, Lenzing, Marinomed Biotech, Flughafen Wien, Oberbank AG Stamm, EVN, Mayr-Melnhof, Porr, RBI, Telekom Austria, VIG, Deutsche Boerse, Rheinmetall, RWE, TLG Immobilien, Vapiano, Palantir, Fabasoft.

Random Partner Verbund

Verbund ist Österreichs führendes Stromunternehmen und einer der größten Stromerzeuger aus Wasserkraft in Europa. Mit Tochterunternehmen und Partnern ist Verbund von der Stromerzeugung über den Transport bis zum internationalen Handel und Vertrieb aktiv. Seit 1988 ist Verbund an der Börse. >> Besuchen Sie 66 weitere Partner auf boerse-social.com/partner

Latest Blogs

» Austrian Stocks in English: Week 24 brought the ATX TR back over 7000, L...

» Super Me Sunday: Mindset, Motivation und Mut für dich (Bettina Binder)

» ABC Audio Business Chart #57: Arbeitsstunden und das liebe Gehalt (Josef...

» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. ZFA, B&C, Lenzing, Dennis Zinner

» BSN Spitout Wiener Börse: UBM zurück über dem MA100 und MA200, Lenzing f...

» Österreich-Depots: Unterschiede L&S und Wiener Börse bei Warimpex, Lenz...

» Börsegeschichte 16.6.: Andreas Treichl (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)

» In den News: Wiener Börse Anleger-Studie, A1-TurmDuo, Knaus Tabbert (Chr...

» Nachlese: Choose Zertifikate Song, Auftaktpodcast Wifi Wien-Kooperation ...

» Cordoba 78 Cup by BSN, stock3 & Captrace: Heidelberg Cement scheidet...