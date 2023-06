25.06.2023, 1387 Zeichen

HEAR: https://audio-cd.at/page/podcast/4462/

Welcome to "Austrian Stocks in English - presented by Palfinger", the english spoken weekly Summary for the Austrian Stock Market, positioned every Sunday in the mostly german languaged Podcast "Audio-CD.at Indie Podcasts"- Wiener Börse, Sport Musik und Mehr“ .



The following script is based on our 21st Austria weekly and week 25 was bad week for ATX TR, which lost nearly 4 percent to 6730 points, AT&S and Valneva gained.



But I have good news also: First place, the new subscription tool of the Vienna Stock Exchange gives private investors the opportunity to participate in the issuance of shares, bonds or certificates before the first trading day. Lets hear the audio track from a new Youtube Video introducing Flora and Paul, the link you'll find in the Shownotes. More information: https://www.wienerborse.at/en/listing/firstplace/



News came from Rosenbauer, CA Immo, Lenzing, EPH, Strabag, Andritz (4), Immofinanz, Mayr-Melnhof, OMV, Valneva, Porr, Post and FACC, spoken by the absolutely smart Alison.



https://boerse-social.com/21staustria

BSN Podcasts

Austrian Stocks in English: Bad News from ATX TR in week 25, but Good News from First Place, introducing Flora and Paul

