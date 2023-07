02.07.2023, 1110 Zeichen

Welcome to "Austrian Stocks in English - presented by Palfinger", the english spoken weekly Summary for the Austrian Stock Market, positioned every Sunday in the mostly german languaged Podcast "Audio-CD.at Indie Podcasts"- Wiener Börse, Sport Musik und Mehr“ .



The following script is based on our 21st Austria weekly and week 26 was a strong week, the ATX TR went up 3,23% to 6.947,91 points, . Year-to-date the ATX TR is now plus 5,32%. Next week the 16th Stock Market Tournament starts and this Tournament is presented by IRW Press and the defending Champion VIG.



News came from Andritz (3), Verbund, CA Immo (2), S Immo (2), Zumtobel, Verbund and FACC, spoken by the absolutely smart Alison.



Austrian Stocks in English: We saw a very good week 26 and next week the 16th Stock Market Tournament starts

