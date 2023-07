30x30 Finanzwissen pur, Folge 5: Hello, wie kann ich dieser Tage noch reich werden? (feat. Daria Heisiph und Thomas Niss)

03.07.2023, 2421 Zeichen

HÖREN: https://audio-cd.at/page/podcast/4491/

In Folge 5 geht es um die Frage „Wie werde ich reich?“, die Daria Heisiph von Sunrise Capital mit ihrem Chef Thomas Niss mit guten Argumenten auf beiden Seiten diskutiert. Fazit ist: Alles nicht mehr so leicht, aber es geht. Ich halte es in Zeiten, in denen der Standort abrutscht, mit JFK: "Fragt nicht, was euer Land für euch tun kann – fragt, was ihr für euer Land tun könnt." Sunrise Capital managt den Standortfonds Österreich, ein internationales Produkt mit Home Bias, ganz wie ich es mag. Im Finale dieser Serie soll es auch von mir als Initiator ohne kommerzielle Interessen ein investierbares, sparplanfähiges Produkt geben, das man bei jeder Bank kaufen kann, das aus ca. 2/3 EuroStoxx und 1/3 Österreich bestehen soll. Soll die Idee für ÖsterreicherInnen werden. Abschliessend baue ich noch Gedanken zur Wiener Zeitung und einen Sager von meiner "Super-Me Sunday"-Kollegin Bettina Binder ein. Lob für voestalpine, Wienerberger und Do&Co gibt es auch. Thank God it`s Monday.



Playlist 30x30 Finanzwissen pur für Österreich auf Spotify: https://open.spotify.com/playlist/3MfSMoCXAJMdQGwjpjgmLm

About: 30x30 Finanzwissen pur ist die aufbauende Börse-EinsteigerInnen-Serie für Österreich. Host Christian Drastil mixt dafür Aktiensparen und -investments mit Home Bias. Gesendet wird auf audio-cd.at von Woche 23/2023 bis Woche 52/2023 jeden "Thank God it`s Monday" um 18 Uhr, 30 Folgen a 30 Minuten. Es wird hier unabhängig vom Tagesgeschehen produziert, ein späterer Einstieg ist immer möglich, chronologisches Hören der Folgen wird empfohlen. Supporter von "30x30" sind Uniqa, dad.at, Rosinger Group, Immofinanz, Do&Co, Addiko Bank VAS; ÖPWZ Finanzlehrgänge, EXAA und FH St.Pölten, sowie inhaltlich auch FMA, Wifi Wien und Neos Lab.

Den Jingle habe ich mit der Opernsängerin Ruzanna Ananyan aufgenommen. Bewertungen bei Apple (oder auch Spotify) machen mir Freude: https://podcasts.apple.com/at/podcast/audio-cd-at-indie-podcasts-wiener-boerse-sport-musik-und-mehr/id1484919130 .

Risikohinweis: Die hier veröffentlichten Gedanken sind weder als Empfehlung noch als ein Angebot oder eine Aufforderung zum An- oder Verkauf von Finanzinstrumenten zu verstehen und sollen auch nicht so verstanden werden. Sie stellen lediglich die persönliche Meinung der Podcastmacher dar. Der Handel mit Finanzprodukten unterliegt einem Risiko. Sie können Ihr eingesetztes Kapital verlieren.

(03.07.2023)

BSN Podcasts

30x30 Finanzwissen pur, Folge 5: Hello, wie kann ich dieser Tage noch reich werden?

Bildnachweis

1. 30x30 Finanzwissen pur, Folge 5: Hello, wie kann ich dieser Tage noch reich werden? (feat. Daria Heisiph und Thomas Niss)





Aktien auf dem Radar:Lenzing, DO&CO, Bawag, Austriacard Holdings AG, Porr, Marinomed Biotech, ATX, ATX Prime, ATX TR, Wienerberger, Erste Group, CA Immo, Immofinanz, Verbund, Zumtobel, OMV, Pierer Mobility, AMS, Rosgix, Uniqa, Kapsch TrafficCom, Athos Immobilien, Frequentis, Oberbank AG Stamm, Amag, FACC, Flughafen Wien, Strabag, Telekom Austria, VIG.

Random Partner Warimpex

Die Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG ist eine Immobilienentwicklungs- und Investmentgesellschaft. Im Fokus der Geschäftsaktivitäten stehen der Betrieb und die Errichtung von Hotels in CEE. Darüber hinaus entwickelt Warimpex auch Bürohäuser und andere Immobilien. >> Besuchen Sie 66 weitere Partner auf boerse-social.com/partner

Latest Blogs

» 30x30 Finanzwissen pur, Folge 5: Hello, wie kann ich dieser Tage noch re...

» BSN Spitout Wiener Börse: Erste Group nach 55 Tagen zurück über dem MA100

» Österreich-Depots: Do&Co aufgestockt (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 1.7.: Semperit (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)

» In den News: Kontron, DO & CO, Research zu OMV (Christine Petzwinkler)

» Nachlese: Gottfried Neumeister, Gabriela Maria Straka, Rita Davidson, Be...

» Wiener Börse Plausch S4/97: Erklärungsversuche Do&Co und Bawag, Kontron ...

» Wiener Börse zu Mittag stärker: Warimpex, FACC und S Immo gesucht, IRW-N...

» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Philipp Vorndran, 16. Aktienturnier sta...

» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Gabriela Maria Straka, Flugtaxi-Aktien,...