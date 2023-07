Wiener Börse zu Mittag stärker: Warimpex, FACC und S Immo gesucht, IRW-News zu Stellantis

- In den News: Kontron, DO & CO, Research zu OMV - Nachlese: Gottfried Neumeister , Gabriela Maria Straka, Rita Davidson , Bettina Binder, ABC - Kurze zu ams Osram, Bawag - Unser Robot sagt: Do&Co, Lenzing, Bawag und weitere Aktien auffällig; Radka Doehring führt im CEO-Ranking - Börsegeschichte 1.7.: Semperit - Österreich-Depots: Do&Co aufgestockt - wikifolio Stockpicking Öster­reich DE000LS9BHW2: +0.06% vs. last #gabb, +6.55% ytd, +72.40% seit Start 2013

Austrian Stocks in English: We saw a very good week 26 and next week the 16th Stock Market Tournament starts

Welcome to "Austrian Stocks in English - presented by Palfinger", the english spoken weekly Summary for the Austrian Stock Market, positioned every Sunday in the mostly german languaged P...

