Welcome to "Austrian Stocks in English - presented by Palfinger", the english spoken weekly Summary for the Austrian Stock Market, positioned every Sunday in the mostly german languaged Podcast "Audio-CD.at Indie Podcasts"- Wiener Börse, Sport Musik und Mehr“ .



The following script is based on our 21st Austria weekly and Week 29 was a good week for ATX TR, which gained 1,62 percent to 7101,47 points. Best Stocks were ATXFive Members Bawag, Verbund and Erste Group. The Last 4 of our 16th stock market tournament are Immofinanz, Zumtobel, CA Immo and Do&Co. News came from Polytec, S Immo, Andritz (2), Bawag, Immofinanz, Strabag, ams-Osram and RHI Magnesita, spoken now by the absolutely smart Alison.



Austrian Stocks in English: In week 29 we saw strong ATXFive Heavyweights

