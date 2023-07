Laura Sachslehner, An den Pranger: Zusatzfragen zur Gen Z, zu Eigentum und auch zum Kapitalmarkt

28.07.2023, 1711 Zeichen

Laura Sachslehner ist Politikerin (ÖVP) und dies in durchaus polarisierender Form. Weil man in der längst auf einzelne Sager verkürzten politischen Welt auch einmal erklärend weiter ausholen sollte, hat sie das Buch "An den Pranger" geschrieben (das sich natürlich nicht an den gleichnamigen Ex-Slalomstar richtet). Für Laura kann es nicht soziale Gerechtigkeit sein, dass am Ende immer die Gleichen zahlen müssen. Wir sind bei weitem nicht in allen Punkten daccord (bei Winnetou schon), aber das Buch ist ein grosser Tipp. Im Plausch geht es um eine beruhigende Sicht auf die Gen Z, um den beschleunigten Abstieg Europas, um das Problem mit zu wenig Eigentum hierzulande, obwohl man sich eigentlich danach sehnen würde. Auch börslich wird diskutiert: Warum geht politisch am Kapitalmarkt so wenig weiter? Und dann noch um die guten alten und jungen Durchschnittsbürger, die keine Stimme mehr haben. Es sind die Ränder, die dominieren.



