Nachlese: voestalpine vs. Andritz und Bawag, weiters Günther Vock, Robert Wallner, Harald Schartner und Ernst Huber (Christian Drastil)

02.08.2023, 2960 Zeichen

Um 11:03 liegt der ATX TR mit -1.13 Prozent im Minus bei 7058 Punkten (Ultimo 2022: 6597, 6.99% ytd). Topperformer der PIR-Group sind DO&CO mit +2.07% auf 123.3 Euro, dahinter UBM mit +1.40% auf 25.35 Euro und Rosenbauer mit +0.51% auf 29.35 Euro. Zum Vergleich der DAX: 15971 ( -1.74%, Ultimo 2022: 13923, 14.71% ytd).

Die Wiener Börse hat gestern die ATX (TR)-Beobachtungsliste 07/2023 veröffentlicht. Diese umfasst die Gesamtbörseumsätze 08/2022 bis 07/2023 der prime market-Werte. Sie hat 11/12 Bedeutung für die nächste Umstellung im September. Der August 2022 wird noch durch August 2023 ersetzt. Anm.: Erstmals ist die Telekom Austria in dieser Phase nicht nur vor der Strabag, sondern auch vor der VIG. Im ATXFive fand zuletzt die grössere voestalpine gegen Andritz keinen Einzug in den Index. Diesmal ist die Konstellation ähnlich, voestalpine hat wieder alle Chancen, wieder knapp, aber es geht nicht nur um Andritz, sondern auch um Bawag.

Die August-Ausgaben des #gabb sind präsentiert von IRW-Press (Podcast mit IRW-Chef Joe Brunner hören: https://www.audio-cd.at/page/podcast/3731 ), eine aktuelle News betrifft BioNxt: BioNxt unterzeichnet Absichtserklärung für den Erwerb von geistigem Eigentum und die gemeinsame Entwicklung einer Arzneimittelneuformulierung als Schmelzfilm für neurodegenerative Erkrankungen

Nachlese Podcast Dienstag: Audio Link zur Folge: https://www.audio-cd.at/page/podcast/4594/ / , alle unter http://www.audio- cd.at/wienerboerseplausch .

- die Vorstände Günther Vock und Robert Wallner, die beiden Vorstände der Marchfelder Bank, die in diesem Jahr „150 Jahre Regionalbank im Marchfeld“ feiert, meinen zum Gasfund in der Region: „Der Gasfund in Gänserndorf wird die Versorgungssicherheit in Österreich erhöhen und idealerweise zu reduzierten Preisen führen, um die Menschen zu entlasten und Arbeitsplätze in der Region schaffen. Die Marchfelder Bank unterstützt jedoch weiterhin Investitionen in den Ausbau von erneubaren Energien, um auch für zukünftige Generationen eine nachhaltige Zukunft sicherzustellen."

- mein 1. Gast in Season 8 (supportet by Rosinger Group) der Börsepeople ist Harald Schartner, langjähriger Wegbegleiter von Österreichs Brokerage-Pionier Ernst Huber und aktuell Leiter des Privatkundengeschäfts und des Kundenservicecenters bei der dad.at . Harry und Ernst kennen sich seit 1985,, damals hatten die beiden gemeinsam in der SKWB (heutige Schöllerbank) in der Wertpapierabteilung zu arbeiten begonnen. Später wechselte Harry in den Raiffeisen-Sektor, bis ihn Ernst 2007 zur damaligen direktanlage.at holte, wo er in Salzburg die Filiale übernahm.. Im Jahr 2016 folgte er Ernst erneut und zwar zur dad.at. Für "30x30 Finanzwissen pur" sprachen wir intensiv über das Thema Kontoeröffnung: https://open.spotify.com/playlist/3MfSMoCXAJMdQGwjpjgmLm

HÖREN: https://audio-cd.at/page/podcast/4596/

http://www.dad.at

(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 02.08.)

(02.08.2023)

BSN Podcasts

Wiener Börse Plausch S5/09 feat. Stephan Sielaff: Lenzing, Semperit, verschiedene An-, aber gute Aussichten, Klausur

Bildnachweis

1. mind the #gabb





Aktien auf dem Radar:Flughafen Wien, Kapsch TrafficCom, AT&S, Austriacard Holdings AG, UBM, S Immo, Rosgix, Zumtobel, Lenzing, Strabag, Palfinger, RBI, Verbund, voestalpine, BKS Bank Stamm, Cleen Energy, Gurktaler AG Stamm, Amag, CA Immo, Erste Group, EVN, Immofinanz, Mayr-Melnhof, Porr, SBO, Telekom Austria, Uniqa, VIG.

Random Partner PwC Österreich

PwC ist ein Netzwerk von Mitgliedsunternehmen in 157 Ländern. Mehr als 276.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erbringen weltweit qualitativ hochwertige Dienstleistungen in den Bereichen Wirtschaftsprüfung, Steuer- und Rechtsberatung sowie Unternehmensberatung. >> Besuchen Sie 66 weitere Partner auf boerse-social.com/partner

Latest Blogs

» BSN Spitout Wiener Börse: 11 von 20 ATX-Werten ytd im Plus

» Österreich-Depots: Semperit gekauft (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 3.8.: Mirko Kovats (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)

» In den News: Kontron, Andritz, Flughafen Wien, DO&CO, Wiener Börse, Rese...

» Nachlese: Marktrückgang passt gut zu den Sparplan-Tagen (Christian Drastil)

» Wiener Börse Plausch S5/09 feat. Stephan Sielaff: Lenzing, Semperit, ver...

» Wiener Börse zu Mittag schwächer: Flughafen Wien, Wienerberger und Rosen...

» WBP NextGen: Laurenz staunt über die Börseflucht der Österreicher, obwoh...

» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Lenzing, voestalpine, Andritz, Bawag, E...

» BSN Spitout Wiener Börse: RBI fällt unter den MA100, Post unter den MA200