06.08.2023, 1110 Zeichen

HEAR: https://audio-cd.at/page/podcast/4612/

Welcome to "Austrian Stocks in English - presented by Palfinger", the english spoken weekly Summary for the Austrian Stock Market, positioned every Sunday in the mostly german languaged Podcast "Audio-CD.at Indie Podcasts"- Wiener Börse, Sport Musik und Mehr“ .



The following script is based on our 21st Austria weekly and Week 31 was a typical summer week for ATX TR, which lost 0.45 percent to 7.076 points. A1 Telekom Austria announced that shareholders will receive one new EuroTeleSites Stock for 4 Telekom Austria Shares. News came from Erste Group, Austrian Post, Semperit, RBI, AT&S, Lenzing (2), Vienna Airport, Kontron and Andritz, spoken by Alison.



https://boerse-social.com/21staustria



http://www.boerse-social.com/tournament

https://boerse-social.com/21staustria



Please rate my Podcast on Apple Podcasts (or Spotify): https://podcasts.apple.com/at/podcast/audio-cd-at-indie-podcasts-wiener-börse-sport-musik-und-mehr/id1484919130 .And please spread the word : https://www.boerse-social.com/21staustria - the address to subscribe to the weekly summary as a PDF.

(06.08.2023)

BSN Podcasts

Austrian Stocks in English: ATX TR in week 31 down slightly, 1 EuroTeleSites for 4 Telekom Austria Shares

Bildnachweis

1. Daumen rauf Börse Social Network >> Öffnen auf photaq.com





Aktien auf dem Radar:Flughafen Wien, Telekom Austria, AT&S, Austriacard Holdings AG, UBM, S Immo, Oberbank AG Stamm, Erste Group, Verbund, Zumtobel, Lenzing, Palfinger, RBI, Porr, FACC, Frequentis, Andritz, Agrana, AMS, Amag, EVN, Immofinanz, Mayr-Melnhof, SBO, Strabag, Uniqa, VIG, Henkel, RWE, Microsoft, OMV.

Random Partner Wiener Börse

Die Wiener Börse wurde im Jahr 1771 als eine der ersten Börsen weltweit gegründet. Zu den Hauptgeschäftsbereichen zählen der Handel am Kassamarkt und der Handel mit strukturierten Produkten. Zusätzliche Leistungen umfassen Datenverkauf, Indexentwicklung und -management sowie Seminare und Lehrgänge. >> Besuchen Sie 66 weitere Partner auf boerse-social.com/partner

Latest Blogs

» Austrian Stocks in English: ATX TR in week 31 down slightly, 1 EuroTeleS...

» BSN Spitout Wiener Börse: SBO nach 135 Tagen zurück über dem MA100

» Österreich-Depots: Wochenend-Bilanz, Telekom nochmal aufgestockt (Depot ...

» Börsegeschichte 4.8.: Extremes zu Polytec (Börse Geschichte) (BörseGesch...

» PIR-News: Andritz, VIG, Verbund, Raiffeisen Top-Picks, Research zu Marin...

» Nachlese: Lenzing, Semperit und Guardmine / Guardbox (Christian Drastil)

» Wiener Börse Plausch S5/10: Brieforder bzw. Steuerliches bei A1 Telekom,...

» Wiener Börse zu Mittag stärker: AT&S, Flughafen Wien und Do&Co gesucht, ...

» Börsepeople im Podcast S8/02: Ries Bouwman

» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Lenzing, Barbie, Ries Bouwman, Magnus B...