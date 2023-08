Wiener Börse Plausch S5/14: Annäherung Ottakringer, bei Banken immer Alert, thx Sophie Wotschke und Claudia Plakolm

Die Wiener Börse Pläusche sind ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. In Folge S5/15 geht es um Zahlen von DO&CO, Wienerberger, Mayr-Melnhof, Post, Polytec, Semperit,, News zu Andritz und Croma Pharma, Research zu voestalpine, KapschTrafficCom. Danke an Sophie Wotschke und Claudia Plakolm. Und wer hätte gewettet, dass Petrus Long BKS / Short Bawag geht. Für Bawag gibt es in einer anderen Sache deutlich verbesserte Chancen. Bei Ottaktringer nähern sich die Kategorien an.

