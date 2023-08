13.08.2023, 1037 Zeichen

HEAR: https://audio-cd.at/page/podcast/4639/

Welcome to "Austrian Stocks in English - presented by Palfinger", the english spoken weekly Summary for the Austrian Stock Market, positioned every Sunday in the mostly german languaged Podcast "Audio-CD.at Indie Podcasts"- Wiener Börse, Sport Musik und Mehr“ .



The following script is based on our 21st Austria weekly and Week 32 was another bad week for ATX TR which lost 1,65 percent to 6969,6 points. Wienerberger shares dropped 13 percent. Ottakringer announced the final Prost, the company plans to leave the stock market. News came from Andritz, Ottakringer, OMV, Marinomed, voestalpine,, Frequentis, and Rosenbauer spoken by the absolutely smart Alison.



https://boerse-social.com/21staustria



Please rate my Podcast on Apple Podcasts (or Spotify): https://podcasts.apple.com/at/podcast/audio-cd-at-indie-podcasts-wiener-börse-sport-musik-und-mehr/id1484919130 .And please spread the word : https://www.boerse-social.com/21staustria - the address to subscribe to the weekly summary as a PDF.

(13.08.2023)

BSN Podcasts

Austrian Stocks in English: ATX TR in week 32 down, Ottakringer plans the final prost as a listed company

Bildnachweis

1. Ottakringer, Bier, Dosen, Dosenclustertray, Foto: Ottakringer , (© Aussendung) >> Öffnen auf photaq.com





Aktien auf dem Radar:Wienerberger, Marinomed Biotech, Frequentis, Austriacard Holdings AG, Uniqa, Österreichische Post, Bawag, EVN, OMV, voestalpine, Mayr-Melnhof, Strabag, DO&CO, Lenzing, SW Umwelttechnik, Addiko Bank, Amag, CA Immo, Erste Group, Flughafen Wien, Immofinanz, Kapsch TrafficCom, S Immo, Telekom Austria, UBM, VIG, Continental, SMA Solar, Siemens, Vonovia SE, Vapiano.

Random Partner Pierer Mobility AG

Die Pierer Mobility-Gruppe ist Europas führender „Powered Two-Wheeler“-Hersteller (PTW). Mit ihren Motorrad-Marken KTM, Husqvarna Motorcycles und Gasgas zählt sie insbesondere bei den Premium-Motorrädern jeweils zu den europäischen Technologie- und Marktführern. >> Besuchen Sie 66 weitere Partner auf boerse-social.com/partner

Latest Blogs

» Austrian Stocks in English: ATX TR in week 32 down, Ottakringer plans th...

» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Mirko Lukic im Wind, Ottakringer

» Österreich-Depots: Wienerberger gestern und ams Osram heute aufgestockt ...

» Börsegeschichte 11. August: Extremes zu Pierer Mobility, RBI und Uniqa (...

» Reingehört bei Polytec und Wienerberger (boersen radio.at)

» Wiener Börse Plausch S5/15: Börsehoffnungen jung und weiblich, Ottakring...

» In den News: Einschätzungen zu Rosenbauer, neues Vorstands-Team bei DO&C...

» Nachlese: Long BKS/Short Bawag, Ottakringer Annäherung und Leichen im Ke...

» Wiener Börse zu Mittag schwächer: Warimpex, Porr und Frequentis gesucht,...

» ATX-Trends: Wienerberger, DO&CO, Semperit, Mayr-Melnhof, Semperit, Polyt...