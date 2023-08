27.08.2023, 1159 Zeichen

HEAR: https://audio-cd.at/page/podcast/4688/

Welcome to "Austrian Stocks in English - presented by Palfinger", the english spoken weekly Summary for the Austrian Stock Market, positioned every Sunday in the mostly german languaged Podcast "Audio-CD.at Indie Podcasts"- Wiener Börse, Sport Musik und Mehr“ .



The following script is based on our 21st Austria weekly and ATX TR went lower in week 34 with ATX falling again in negative year to date area. ATXFive qualifying period started on friday with Erste Group, OMV and Verbund fixed in the next composition and also very good cards for Bawag and Andritz to defend their places, the challenger is voestalpine. News came from Wolftank, UBM (2), Kontron, SBO, Zumtobel, Andritz, EVN, Uniqa and CA Immo, spoken by the absolutely smart Alison.



(27.08.2023)

Austrian Stocks in English: ATX lower in week 34, ATXFive qualifying period started on friday

