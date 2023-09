Zahlen von Warimpex, VIG, S Immo, News zu Frequentis, Andritz, Research zu Pierer Mobility, Porr ... (Christine Petzwinkler)

30.08.2023, 5299 Zeichen

Warimpex hat im 1. Halbjahr einen Umsatz von 26,3 Mio. Euro zu Buche stehen, das entspricht einem Plus von 31 Prozent zur Vorjahresperiode. Gestiegene Umsatzerlöse aus Bürovermietungen in Polen sowie aus dem Avior Tower in St. Petersburg zeichnen dafür verantwortlich, so das Unternehmen. Letzterer ist laut Warimpex nach der Fertigstellung im Vorjahr seit Jänner 2023 voll vermietet. Aufgrund der Umsatzsteigerungen konnte das EBITDA um 5 Prozent auf 11,3 Mio. Euro erhöht werden. Das EBIT hat sich aufgrund eines negativen Immobilienbewertungsergebnisses um 10,3 Mio. Euro von 16,7 Mio. auf 6,4 Mio. Euro verringert. Darin sind laut Warimpex Bewertungsverluste von 5,5 Mio. Euro sowie Zuschreibungen von 1,9 Mio. Euro enthalten. Das Periodenergebnis liegt leicht im positiven Bereich bei 0,2 Mio. Euro, gegenüber 13,4 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum. CEO Franz Jurkowitsch zum Ausblick: „Mit einem starken operativen Geschäft und guten Auslastungen in unserem modernen Bestandsportfolio erwarten wir trotz des unsicheren wirtschaftlichen Umfelds weiter eine positive Geschäftsentwicklung für das laufende Geschäftsjahr.“

Die Vienna Insurance Group (VIG) erzielte im 1. Halbjahr 2023 verrechnete Prämien in der Höhe von 7.306,7 Mio. Euro und damit ein Plus von 10,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Besonders dynamisch hätten sich die Segmente Polen, Erweiterte CEE und Spezialmärkte entwickelt, wie es heißt. Das Ergebnis vor Steuern erhöhte sich im 1. Halbjahr 2023 um 118,4 Prozent auf 462,9 Mio. Euro. Das Ergebnis des Vorjahres war laut VIG wesentlich von der Zinsentwicklung im Berichtszeitraum und durch Vorsorgen im Zusammenhang mit dem Exposure russischer Staats- und Unternehmensanleihen in der Höhe von 126,1 Mio. Euro belastet. Dem gegenüber ist im ersten Halbjahr 2023 durch den Verkauf von russischen Staats- und Unternehmensanleihen ein Gewinn in Höhe von 20,3 Mio. Euro erzielt worden. Für das Gesamtjahr 2023 erwartet die VIG, wie bereits kommuniziert, ein Ergebnis vor Steuern für die Gruppe in einer Bandbreite von 700 bis 750 Mio. auf Basis IFRS 17/9.

Die S Immo AG hat die Gesamterlöse im 1. Halbjahr von 119,6 Mio. Euro in der Vorjahresperiode auf nunmehr 161,4 Mio. Euro gesteigert. Die Mieterlöse liegen bei 93,9 Mio. Euro (1. Hj. 2022: 73,0 Mio. Euro), dieser Anstieg würde die positiven Auswirkungen der Akquisitionen von Immobilien mit höherer Rendite widerspiegeln, so das Unternehmen. Die Erlöse aus der Hotelbewirtschaftung erhöhten sich aufgrund der weiteren Erholung des Reiseverkehrs auf 31,4 Mio. Euro (1. Hj. 2022: 23,7 Mio. Euro), das Ergebnis aus der Hotelbewirtschaftung stieg auf 8,0 Mio. Euro (1. Hj. 2022: 5,2 Mio. Euro). Das Bruttoergebnis verbesserte sich um mehr als 35 Prozent auf 86,0 Mio. Euro, während sich das EBITDA um fast 40 Prozent auf 68,1 Mio. Euro erhöhte. Im 1. Halbjahr 2023 weist die S Immo ein negatives Bewertungsergebnis von -80,8 Mio. Euro aus (vs. +20,8 Mio. Euro in der Vorjahresperiode). Vor allem auf Grund dieser nicht cash-wirksamen Effekte betrug das Periodenergebnis -40,2 Mio. Euro (vs. +61,9 Mio. Euro in der Vorjahresperiode).

Eurocontrol MUAC, der Air Navigation Service Provider der vier Eurocontrol-Mitgliedsstaaten Belgien, Deutschland, Luxemburg und den Niederlanden, wählte Frequentis aus, seine CWP als Teil des MUAC-Fallback-ATM-Systems bereitzustellen. Um eine hohe Luftraumkapazität während des Fallback-Betriebs zu gewährleisten und gleichzeitig das Sicherheitsniveau aufrechtzuerhalten, wird die primäre CWP von Eurocontrol durch das Fallback-System gespiegelt, wodurch die Anforderungen der Fluglots:innen auf ähnliche Weise erfüllt werden können, wie Frequentis mitteilt."Die Fallback-Lösung von Frequentis wird sicherstellen, dass wir die Sicherheit und Kapazität unseres Luftraums auch in Notsituationen aufrechterhalten und die Prinzipien des Single European Sky erfüllen", sagt John Santurbano, Direktor bei MUAC.

Andritz hat von Lee & Man Paper Manufacturing den neunten Auftrag für eine PrimePress X-Schuhpresse erhalten. Sie wird an das Werk Best Eternity Recycle Technology in Banting, Malaysia, geliefert. Die Inbetriebnahme ist für Ende 2024 geplant.

Research: Jefferies bestätigt das Buy für Pierer Mobility und erhöht das Kursziel von 97,8 auf 99,5 Euro. Stifel bleibt ebenso bei der Kauf-Empfehlung für die Pierer Mobility-Aktie und hebt das Kursziel von 97,8 auf 99,5 Euro an. SRC Research stuft Porr weiterhin mit "Kaufen" ein und erhöht das Kursziel von 19,5 auf 20,5 Euro. BNP Paribas Exane bestätigt das Neutral für voestalpine und reduziert das Kursziel von 33,5 auf 29,0 Euro.

Aktien-Verkauf: Frequentis-Technik-Vorstand Hermann Mattanovich hat außerhalb eines Handelsplatzes 10.000 Aktien zu je 28,0 Euro veräußert, wie aus einer Directors Dealings-Meldung hervorgeht.

