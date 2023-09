News zu Valneva, Wiener Börse, Research zu UBM, Semperit, OMV, ams Osram (Christine Petzwinkler)

01.09.2023, 3611 Zeichen

Valneva nimmt in den nächsten Wochen an einigen Investorenkonferenzen teil und wird dabei u.a. die Entwicklung bei den Impfstoffkandidaten gegen das Chikungunya-Virus (VLA1553) und Lyme-Borreliose (VLA15) besprechen. Konkret nimmt Valneva am 11. September an der Morgan Stanley 21st Annual Global Healthcare Conference in New York teil, am 12. September an der Kepler Cheuvreux Autumn Conference 2023 in Paris und von 12. bis 13. September an der H.C. Wainwright 25th Annual Global Investment Conference ebenfalls in New York. Am 21. September legt das Unternehmen seine Halbjahreszahlen vor.

Valneva ( Akt. Indikation: 6,29 /6,30, -1,11%)

Die Wiener Börse unterstützt Schulen mit Unterrichtsmaterial: In den neuen Lehrplänen erhält Finanz- und Wirtschaftsbildung ab sofort mehr Platz im Unterricht von Schülerinnen und Schülern der fünften bis achten Schulstufe in Mittelschulen und AHS. Mit den Unterrichtsmaterialien boerse4beginners stellt die Wiener Börse die passenden Unterlagen zur Verfügung. „Eine fundierte und breit zugängliche Finanzbildung ist der Wiener Börse seit jeher ein großes Anliegen – diese ist Basis für eine selbstbestimmte finanzielle Zukunft. Mit der verstärkten Implementierung von Finanz- und Wirtschaftsthemen in den Lehrplänen der Sekundarstufe I wurde ein erster wichtiger Schritt in die richtige Richtung gesetzt“, sagt Börse-CEO Christoph Boschan.

Nachdem UBM jüngst die Halbjahreszahlen vorgelegt hat, bestätigen die Analysten von SRC Research ihre Buy Einstufung und auch das in der letzten Woche auf 32 Euro reduzierte Kursziel. Die Analysten sehen bei UBM einen großen Vorteil, sie meinen: "Entscheidend für die Zukunft des Unternehmens ist die gute bilanzielle Situation mit einem Cash-Bestand von 214 Mio. Euro und einer Eigenkapitalquote von 30 Prozent, die trotz der Abwertungen noch in der angestrebten Range von 30 Prozent bis 35 Prozent liegt und wahrscheinlich am Jahresende auch wieder etwas höher liegen wird. Das Unternehmen erhielt nach dem 30. Juni noch Zahlungen vom Projektpartner für den Fortschritt beim Münchener Projekt Bauberger Strasse und wird zudem planmässig die im November fällige Anleihe über 91 Mio. Euro zurückzahlen. Danach gibt es keine nennenswerten Verbindlichkeiten mehr bis zum November 2025, also für die nächsten 2 Jahre. WIr rechnen somit damit, dass die Gesellschaft am Jahresende 2023 immer noch über einen Cash-Bestand von 150 Mio. Euro oder etwas mehr verfügen wird. Dies ist ein sehr großer Vorteil im aktuellen Umfeld, wo neben der Qualität der Projekte vor allem auch tiefe Taschen durchaus hilfreich sind."

UBM ( Akt. Indikation: 21,20 /21,50, -0,70%)

Die Analysten der Baader Bank bestätigen anlässlich des nun vollzogenen Verkaufs der Medizin-Sparte die Kauf-Empfehlung mit Kursziel 30,0 Euro für Semperit. Die Experten sehen nach wie vor mehr Value in der Company. "Semperit sollte in seiner neuen Struktur ein EPS von 3 Euro erreichen können. Das ist es, was wir für 2025 erwarten. Mit einem KGV von 10 gerechnet würden wir unser Kursziel erreichen. Dies trotz der Schwierigkeit, nachhaltige durchschnittliche Gewinn- und Cashflow-Niveaus zu definieren. Gründe sind Führungswechsel, mehrere Umstrukturierungsrunden, ein langwieriger Desinvestitionsprozess für Sempermed und der außerordentlich positive Corona-bedingte Konjunkturzyklus", so die Baader-Analysten.

Morgan Stanley bestätigt das Underweight-Rating für die OMV und erhöht das Kursziel von 37,2 auf 40,0 Euro.

Barclays stuft ams-Osram mit Untergewichten und Kursziel 6,0 CHF ein.

