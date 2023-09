03.09.2023, 1043 Zeichen

Welcome to "Austrian Stocks in English - presented by Palfinger", the english spoken weekly Summary for the Austrian Stock Market, positioned every Sunday in the mostly german languaged Podcast "Audio-CD.at Indie Podcasts"- Wiener Börse, Sport Musik und Mehr“ .



The following script is based on our 21st Austria weekly and after week 35 eight Months of 2023 are over, the ATX is back in positive year-to-date area, Telekom Austria qualified for the ATX, the Committee has to give the final okay. News came from Kontron, Valneva (3), voestalpine, Porr, Pierer Mobility, VIG, Warimpex, Frequentis, S Immo, Austriacard Holdings, Immofinanz, Lenzing, Strabag, Semperit. .



(03.09.2023)

Austrian Stocks in English: Telekom qualified for ATX, which is back in positive year to date area after week 35

Aktien auf dem Radar:Frequentis, CA Immo, Addiko Bank, Austriacard Holdings AG, Marinomed Biotech, Kapsch TrafficCom, RBI, Andritz, EVN, Palfinger, Verbund, AT&S, Immofinanz, Cleen Energy, Linz Textil Holding, OMV, SBO, BKS Bank Stamm, Amag, Bawag, Flughafen Wien, Mayr-Melnhof, Österreichische Post, Strabag, Telekom Austria, Uniqa, VIG, Vonovia SE, RWE, Amazon, Porr.

