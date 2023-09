Insights vom A1/EuroTeleSites Capital Markets Day, Rückkäufe bei CA Immo, Frequentis, News zu Erste Group, Verbund, Aventa, Research zu Porr, RBI (Christine Petzwinkler)

05.09.2023, 6200 Zeichen

Die A1 Telekom Austria hat heute ihren digitalen Kapital­markt-Tag abgehalten, bei dem auch intensiv auf die Funk­turm-Abspaltung EuroTeleSites eingegangen und vom Ma­nagement das Potenzial aufgezeigt wurde. Zu Beginn gab es einen Überblick von CEO Alejandro Plater, der A1 als eine der am besten performenden Telekoms in Bezug auf Umsatz- und EBITDA-Entwicklung vorgestellt hat. Laut Plater will die A1 Group künftig noch mehr Fokus auf Kundenorientierung legen und ein perso­nalisiertes und optimiertes Angebot bieten. "Wir wollen für den Kunden relevant sein, unser Fokus liegt auf der Customer Journey. Das Ziel ist ein maßgeschneidertes Front End für die Kunden und ein standardisiertes Back End", so Plater, für den auch die zunehmende Connectivity im Leben der Kun­den im Fokus steht und Potenzial biete. Co-CEO Thomas Arnoldner ging u.a. auf die Beweggründe der Abspaltung der Funktürme ein. Wie berichtet, soll die EuroTeleSites AG, in der mehrere Tausend Funktürme in Österreich und fünf CEE-Ländern enthalten sind, demnächst an die Börse kommen. Laut Ar­noldner zählen die Türme nicht zum Kerngeschäft der A1. Durch die Abspal­tung würden Management-Kapazitäten frei und die finanzielle Flexibilität würde sich erhöhen. Diesen finanziellen Spielraum könne man für M&A, ICT und auch für Capex gut einsetzen. Auch eine langfristig nachhaltige Dividen­de für die Aktionäre stehe im Zentrum der A1 Telekom Austria.

Die EuroTeleSites-Vorstände Ivo Ivanovski und Lars Mosdorf stellten vor al­lem die Wachstumsmöglichkeiten der künftig börsennotierten Gesellschaft in den Fokus. Demnach soll das Wachstum erstens durch neue Kunden und zweitens durch zusätzliche Anlagen erfolgen. "Die Nachfrage nach mobilen Da­ten nimmt zu. Eine gänzliche 5G Coverage ist noch nicht erreicht. Mehr Covera­ge heißt auch mehr Qualität, die auch erforderlich ist, denn die Technologie verändert sich, auch der Weg, wie wir leben. Alles wird connected sein. Das heißt, wir brauchen mehr Anlagen, die auch näher beim Kunden sind," so das Management. M&A-Pläne in Bezug auf Unternehmen gebe es keine, eher In­vestitionen in Anlagen bzw. in das Upgrade von Anlagen. Man sei bereit für zweite oder sogar dritte Mieter von Anlagen. Die Tenancy-Ratio (Mieter pro An­lage) soll in den nächsten Jahren von 1,22 auf 1,4 erhöht werden. A1 sei der An­ker-Mieter, weitere Mieter sind u.a andere Mobile Network Operators. Zusätzli­ches Geschäft könnte aus den Bereichen Radio, Versorger und öffentlicher Dienst kommen. Der österreichische Markt (46 Prozent) sei sehr stabil und ge­be Sicherheit, während die fünf CEE-Märkte (Kroatien, Serbien, Nordmazedoni­en, Bulgarien, Slowenien) als Wachstumsmärkte angesehen werden. Das Un­ternehmen soll in den nächsten Jahren ein Umsatzwachstum von 4 bis 5 Pro­zent erreichen (neben Indexierungen auch durch zusätzliche Mieter). In den ersten Jahren sei keine Dividende zu erwarten, es stehe das Deleveraging im Vordergrund. Die Company sei für die nächsten Jahre gut finanziert (Kredit und Bond). Ab dem ersten Tag soll ein positiver Free Cashflow erreicht werden. Zusammenfassend heißt es seitens des EuroTeleSites-Managements: "Wir hal­ten die Gesellschaft für ein interessantes Investment, das auf Wachstum und Profitabilität basiert."

Telekom Austria ( Akt. Indikation: 6,97 /7,00, 1,09%)

Aktienrückkäufe: Die CA Immo hat das jüngste Aktienrückkaufprogramm am 31. August 2023 planmäßig beendet. Es wurden 2 Mio. Aktien, das ist ein Anteil in Höhe von 1,88 Prozent am Grundkapital, erworben. Die Aktien wurden laut CA Immo zu durchschnittlich 26,54 Euro je Stück gekauft. Insgesamt hält die CA Immo nun 8.780.037 eigene Aktien, was einem Anteil am Grundkapital in Höhe von 8,24 Prozent entspricht.

Frequentis hat ein Rückerwerbsprogramm am 28. August 2023 gestartet und in der ersten Woche 2.514 Aktien erworben.

CA Immo ( Akt. Indikation: 30,40 /30,50, -0,16%)

Frequentis ( Akt. Indikation: 30,30 /30,60, 0,16%)

Die Erste Group Bank AG will alle 500.000.000 Undated Fixed to Fixed Resettable Notes gegen Barzahlung zum Preis von 100 Prozent rückkaufen. Das Rückkaufangebot beginnt am 5. September 2023 und endet am 12. September. Weiters beabsichtigt die Erste Group, vorbehaltlich der Marktbedingungen, die Begebung einer neuen Serie auf Euro lautender unbefristeter festverzinslicher Additional Tier 1 Schuldverschreibungen, wie die Bank mitteilt.

Erste Group ( Akt. Indikation: 33,33 /33,35, 0,51%)

Nach gemeinsamer Entwicklung mit den Partnern Ford und Hubject hat die Verbund-Tochter Smatrics als Full-Service Provider die Plug & Charge (PnC) Ladetechnologie eingeführt. Bei dieser Technologie erfolgt die Authentifizierung an der Ladesäule direkt über das E-Auto – Anmelden, Aufladen und Abrechnung erfolgen automatisch, Ladekarte oder Smartphone sind dafür nicht mehr notwendig. Smatrics ist den Angaben zufolge damit einer von nur fünf produktiven Softwarenanbietern in Europa, die Plug & Charge anbieten.

Verbund ( Akt. Indikation: 74,00 /74,15, -0,37%)

Der Immobilien-Entwickler Aventa hat die Kapitalerhöhung in Höhe von 6 Mio. Euro abgeschlossen und insgesamt 4.800.000 neue Aktien im Rahmen einer Privatplatzierung bei dem strategischen Investor Alta Invest GmbH platziert. Die Mittel aus der Kapitalerhöhung sollen vor allem der Finanzierung des weiteren Wachstums der Gesellschaft dienen, wobei das Inlandsgeschäft ausgebaut und das Auslandsgeschäft aufgebaut werden soll, wie es heißt.

Research: Montega stuft Porr neu mit Kaufen und Kursziel 20,0 Euro ein. Die Analysten meinen: "Während über die Immobilienwirtschaft der perfekte Sturm hereingebrochen ist und auch über Teile der Baubranche dunkle Wolken heraufziehen, glänzt Porr beständig mit neuen Rekord-Auftragsbeständen. Die Resilienz des Geschäfts durch das hohe Exposure in relativ robusten Bausparten sollte in den kommenden Quartalen deutlich zutage treten. Wir halten die Bewertung (2024e: KGV 5,6x; KBV 0,5x) für sehr attraktiv".

Porr ( Akt. Indikation: 12,16 /12,36, 0,16%)

JPMorgan bestätigt Raiffeisen Bank International mit Neutral und passt das Kursziel von 15,3 auf 15,1 Euro an.

RBI ( Akt. Indikation: 13,50 /13,53, 0,86%)

(Der Input von Christine Petzwinkler für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 05.09.)

(05.09.2023)

BSN Podcasts

Wiener Börse Plausch S5/32: Heute Entscheidung bei Telekom, EuroTeleSites stellt sich vor und ist im Mostböck-Fokus

Akt. Indikation: 30.35 / 30.65

Uhrzeit: 22:57:43

Veränderung zu letztem SK: -0.16%

Letzter SK: 30.55 ( 0.16%)

Akt. Indikation: 33.29 / 33.43

Uhrzeit: 22:56:13

Veränderung zu letztem SK: -0.21%

Letzter SK: 33.43 ( 0.78%)

Akt. Indikation: 29.80 / 30.60

Uhrzeit: 22:56:53

Veränderung zu letztem SK: -1.31%

Letzter SK: 30.60 ( 0.66%)

Akt. Indikation: 11.98 / 12.32

Uhrzeit: 22:56:13

Veränderung zu letztem SK: 0.91%

Letzter SK: 12.04 ( -1.63%)

Akt. Indikation: 13.33 / 13.42

Uhrzeit: 22:56:13

Veränderung zu letztem SK: -0.11%

Letzter SK: 13.39 ( -0.07%)

Akt. Indikation: 6.91 / 6.98

Uhrzeit: 22:56:13

Veränderung zu letztem SK: -0.22%

Letzter SK: 6.96 ( 0.72%)

Akt. Indikation: 73.65 / 74.05

Uhrzeit: 22:56:13

Veränderung zu letztem SK: -0.20%

Letzter SK: 74.00 ( -0.47%)

Bildnachweis

1. mind the #gabb





Aktien auf dem Radar:OMV, Semperit, Erste Group, Austriacard Holdings AG, Marinomed Biotech, AT&S, Andritz, ATX TR, voestalpine, BKS Bank Stamm, ATX, ATX Prime, Verbund, Rosgix, Lenzing, Cleen Energy, Linz Textil Holding, Stadlauer Malzfabrik AG, Amag, CA Immo, EVN, Flughafen Wien, Immofinanz, Mayr-Melnhof, Österreichische Post, RBI, Strabag, Telekom Austria, Uniqa, VIG, Warimpex.

Random Partner iMaps Capital

iMaps Capital ist ein Wertpapier- und Investmentunternehmen mit Schwerpunkt auf aktiv verwaltete Exchange Traded Instruments (ETI). iMaps, mit Sitz auf Malta und Cayman Islands, positioniert sich als Private Label Anbieter und fungiert als Service Provider für Asset Manager und Privatbanken, welche ETIs zur raschen und kosteneffizienten Emission eines börsegehandelten Investment Produktes nutzen wollen. >> Besuchen Sie 66 weitere Partner auf boerse-social.com/partner

Latest Blogs

» BSN Spitout Wiener Börse: RBI dreht nach davor 8 Tagen im Plus, AT&S nac...

» Österreich-Depots: Bei Andritz am 8. Plustag in Folge teilweise reduzier...

» Börsegeschichte 5.9:: Wolfgang Anzengruber (Börse Geschichte) (BörseGes...

» Wiener Börse Plausch S5/32: Heute Entscheidung bei Telekom, EuroTeleSite...

» Insights vom A1/EuroTeleSites Capital Markets Day, Rückkäufe bei CA Immo...

» Nachlese: Börsewissen für Gross (aktuell diese Woche) und Kleiner, ABC r...

» Wiener Börse zu Mittag im Plus: Andritz, UBM, Warimpex gesucht, IRW-News...

» ABC Audio Business Chart #71: Die reichsten Länder der Welt (Josef Oberg...

» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Nvidia, FACC, Do&Co, Strabag, VIG, Tele...

» ATX-Trends: Porr, Austriacard, SBO, OMV, RBI, Erste ...