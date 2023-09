News zu Valneva, Polytec-Gründer, EY Barometer, stock3, Research zu Knaus Tabbert (Christine Petzwinkler)

07.09.2023, 4743 Zeichen

Valneva und Pfizer haben positive Daten zur Immunogenität und Sicherheit des Lyme Borreliose-Impfstoffkandidaten VLA15 bei Kindern und Jugendlichen nach einer Boosterverabreichung erreicht. Die Ergebnisse der Phase 2-Studie VLA15-221 zeigten einen Monat nach Verabreichung einer Auffrischungsdosis (Monat 19) eine starke anamnestische Antikörperantwort für alle Serotypen bei Kindern (5 bis 11 Jahre) und Jugendlichen (12 bis 17 Jahre) sowie bei Erwachsenen (18 bis 65 Jahre). Valneva Chief Medical Officer Juan Carlos Jaramillo dazu: „Lyme Borreliose breitet sich weiter aus und stellt einen wichtigen ungedeckten medizinischen Bedarf dar, der das Leben vieler Menschen in der nördlichen Hemisphäre beeinträchtigt. Mit jedem weiteren positiven Datenpaket kommen wir dem Ziel einen Schritt näher, diesen Impfstoff sowohl Erwachsenen als auch Kindern zur Verfügung zu stellen, die in Gebieten leben, in denen die Borreliose endemisch ist." Annaliesa Anderson, Senior Vice President und Head Vaccine Research and Development bei Pfizer. "Wir sind durch diese positiven Phase 2-Ergebnisse für VLA15 ermutigt und freuen uns darauf, den Impfstoffkandidaten in Zusammenarbeit mit Valneva in den laufenden klinischen Phase 3-Studien weiter zu untersuchen". Pfizer beabsichtigt, vorbehaltlich positiver Phase 3-Daten, im Jahr 2026 einen Zulassungsantrag (BLA) bei der amerikanischen Food and Drug Administration (FDA) und einen Antrag auf Marktzulassung (MAA) bei der Europäischen Arzneimittelagentur (EMA) einzureichen.

Valneva ( Akt. Indikation: 6,45 /6,47, 1,37%)

Deal: Polytec-Gründer Friedrich Huemer ist mit 51 Prozent bei Rainer Schönfelders Immobilien-Unternehmen „You Will Like It Real Estate GmbH“ eingestiegen, wie die Krone berichtet. Das Unternehmen entwickelt laut Website derzeit Immobilien in Mistelbach, Döbling und Reifnitz. Immobilien sind kein unbekanntes Betätigungsfeld für Huemer, ist er doch bekanntlich bereits länger bei Immobilien-Investments, Hotels sowie auch einer Charter-Fluggesellschaft aktiv.

Die stock3 AG verzeichnete im zweiten Quartal einen Rückgang der Tradezahlen über die Schnittstelle ihrer 100%-Tochter brokerize GmbH. Insgesamt wurden in den Monaten April, Mai und Juni 2023 350.519 Transaktionen durchgeführt. Dies entspricht einem Rückgang von 25 Prozeht im Vergleich zum Vorquartal (Q1/2023: 465.297) sowie 33 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal (Q2/2022: 520.157). "Die Handelsaktivität von Privatanlegern blieb im zweiten Quartal 2023 branchenweit auf einem niedrigen Niveau. Nach einer langen Zeit des Anstiegs konnten auch wir uns diesem Trend, gepaart mit der im Vergleich zum Jahresauftakt saisontypisch geringeren Dynamik, nicht mehr ganz entziehen", sagt Robert Abend, Vorstand der stock3 AG und ergänzt: "Für das zweite Halbjahr sind wir dank neuer Schnittstellenpartner und Kooperationen sehr positiv gestimmt: onvista befindet sich kurz vor Livegang und weitere namhafte Partner arbeiten bereits an der Anbindung. Darüber hinaus freuen wir uns, schon bald auch an unsere Plattform stock3 weitere neue Broker anbinden zu können."

Frauenanteil: Die Anzahl weiblicher Vorstandsmitglieder in Österreichs börsennotierten Unternehmen ist per Stichtag 1. August 2023 im Vergleich zum Jahresanfang gestiegen. In den im Wiener Börse Index notierten Unternehmen agieren gesamt 20 weibliche Vorstandsmitglieder, die 178 männlichen gegenüberstehen. Nur zwei Frauen sind aktuell CEOs, die meisten Frauen arbeiten derzeit als CFOs (7) bzw. sind in operativen Funktionen tätig (6), darunter drei COOs. Bei Beginn der Untersuchungen im Juli 2015 lag der Frauenanteil im Vorständen bei 4,1 Prozent. Zu diesen Ergebnissen kommt das Mixed Leadership Barometer der Prüfungs- und Beratungsorganisation EY. Seitdem mit 1. Jänner 2018 die gesetzliche Genderquote von 30 Prozent in Kraft getreten ist, erhöhte sich der Frauenanteil in den Kontrollgremien der österreichischen WBI-notierten Unternehmen deutlich und kontinuierlich von 18,8 Prozent (Stichtag: Dezember 2017) auf aktuell 30 Prozent. Von den derzeit 533 Aufsichtsratsmitgliedern der im WBI notierten österreichischen Unternehmen sind 160 Frauen.

Research: Die Analysten von First Berlin Equity stufen Knaus Tabbert nach Besuch des Caravan Salons weiterhin mit Kaufen und Kursziel von 83,0 Euro ein. Die Experten meinen: "Die Gespräche mit dem Management waren ausgesprochen positiv, da Knaus Tabbert auf der guten operativen Geschäftsdynamik aufbauen will, während es gleichzeitig auf seine mittelfristigen Ziele hinarbeitet und sich auf die langfristigen Herausforderungen der Branche vorbereitet."

Knaus Tabbert ( Akt. Indikation: 54,40 /54,90, 1,20%)

(Der Input von Christine Petzwinkler für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 07.09.)

(07.09.2023)

BSN Podcasts

SportWoche Podcast S4/05: Beatrix Krainer, Team-Staatsmeisterin, Bankerin, Mathe-Lehrerin und Testimonial

Akt. Indikation: 54.50 / 55.10

Uhrzeit: 09:03:26

Veränderung zu letztem SK: 0.37%

Letzter SK: 54.60 ( 0.92%)

Akt. Indikation: 6.32 / 6.40

Uhrzeit: 09:00:26

Veränderung zu letztem SK: 0.11%

Letzter SK: 6.35 ( 0.22%)

Bildnachweis

1. mind the #gabb





Aktien auf dem Radar:Semperit, Erste Group, Warimpex, Austriacard Holdings AG, Marinomed Biotech, Flughafen Wien, Rosgix, Lenzing, Wienerberger, Polytec Group, voestalpine, Pierer Mobility, Porr, Wolftank-Adisa, BKS Bank Stamm, Palfinger, Amag, CA Immo, EVN, Immofinanz, Mayr-Melnhof, Österreichische Post, RHI Magnesita, Rosenbauer, Strabag, Telekom Austria, Uniqa, VIG, Continental, Deutsche Telekom, Borussia Dortmund.

Random Partner Palfinger

Palfinger zählt zu den international führenden Herstellern innovativer Hebe-Lösungen, die auf Nutzfahrzeugen und im maritimen Bereich zum Einsatz kommen. Der Konzern verfügt über 5.000 Vertriebs- und Servicestützpunkte in über 130 Ländern in Europa, Nord- und Südamerika sowie Asien. >> Besuchen Sie 66 weitere Partner auf boerse-social.com/partner

Latest Blogs

» Österreich-Depots: Wienerberger aufgestockt und hinter Sondersituation T...

» Börsegeschichte 8.9.: Willi Hemetsberger, Österreichische Post (Börse Ge...

» News zu Frequentis, Research zu UBM (Christine Petzwinkler)

» Nachlese: Telekom / EuroTeleSites vgl. Immofinanz / Buwog und Lisa Pulsi...

» Audio-CD.at: EuroTeleSites gibt nächste Woche etwas bekannt, ohne etwas ...

» Wiener Börse Plausch S5/35: 1 Jahr Behaltefrist = mehr AktionärInnen & K...

» Wiener Börse zu Mittag im Minus: Verbund, Strabag und UBM gesucht, IRW-N...

» Börsepeople im Podcast S8/14: Lisa Pulsinger

» ATX-Trends: Zumtobel, Warimpex, AT&S, Porr ...

» BSN Spitout Wiener Börse: Verbund dreht nach davor 6 Tagen im Minus