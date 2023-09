Austrian Stocks in English: Week 36 brought lower index levels, EuroTeleSites we know why, but we don't know when

10.09.2023, 962 Zeichen

HEAR: https://audio-cd.at/page/podcast/4732/

Welcome to "Austrian Stocks in English - presented by Palfinger", the english spoken weekly Summary for the Austrian Stock Market, positioned every Sunday in the mostly german languaged Podcast "Audio-CD.at Indie Podcasts"- Wiener Börse, Sport Musik und Mehr“ .



This week in our 21st Austria weekly: After a good September Start week 36 brought lower levels for Austrian Indices, Main topic remains the forthcoming listing of EuroTeleSites, we know why, but we don't know when. News came from Vienna Airport, Andritz, Kapsch TrafficCom (2), Zumtobel, Valneva and OMV, spoken by Alison.



https://boerse-social.com/21staustria



(10.09.2023)

Song #45: Devils KESt (Fight for Behaltefrist)

