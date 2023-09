In den News: Frequentis, Kontron, Flughafen, UBM, Agrana, CA Immo, Wolftank, Research zu Immo-Aktien (Christine Petzwinkler)

13.09.2023, 5356 Zeichen

Frequentis liefert eine Netzwerklösung für effizientes Luftraummanagement an die norwegische Flugsicherung Avinor. Die Frequentis Advanced-NMS-Lösung wird es Avinor ermöglichen, ihre wachsende und komplexe landesweite Infrastruktur mit einem zentralen Tool zu überwachen und erlaubt außerdem eine rasche, proaktive und effektive Reaktion auf ungeplante Ausfälle und Notsituationen. Frequentis und Avinor haben seit 2012 bei zahlreichen Projekten zusammengearbeitet, darunter die Bereitstellung eines Managementsystems für unbemannten Flugverkehr (UTM), um Norwegen bei seiner Drohnenstrategie zu unterstützen, sowie von Sprachkommunikationssystemen (VCS) für die Erneuerung mehrerer Tower und ein großes Ölfeld in der Nordsee. Kürzlich hat sich Avinor erst für das mehrfach redundante X10 VCS von Frequentis entschieden.

Kontron und Thales GTS România S.R.L. haben neue Verträge über die Implementierung eines GSM-R Systems in Rumänien unterzeichnet. Mit diesem Projekt wird die Bahnkommunikation in Rumänien ausgebaut. Das Volumen wird seitens Kontron im unteren zweistelligen Millionenbereich angegeben. "Dieses Meilensteinprojekt wird den Eisenbahnen und Fahrgästen in Rumänien viele Vorteile bringen. Es zeigt, dass GSM-R nach wie vor die Technologie der Wahl ist, wenn es um den Aufbau von unternehmenskritischen Netzwerken für Eisenbahnen geht", sagt Bernd Eder, CEO von Kontron Transportation und EVP Transportation der Kontron Gruppe.

Im August 2023 legten die Passagierzahlen in der Flughafen Wien Gruppe (Wien, Kosice, Malta) um 14,1 Prozent auf 4.084.286 Reisende und am Standort Wien um 12,1 Prozent auf 3.103.842 Reisende gegenüber dem August des Vorjahres zu. Damit liegt das Passagieraufkommen im August 2023 in der Gruppe bei 100,4 Prozent und am Standort Wien bei 98,5 Prozent des August 2019 – und damit in Wien nahezu auf dem Niveau des Jahres vor der Corona-Pandemie.

UBM verstärkt sich mit einem Direktorium, das den Gesamtvorstand dabei unterstützen wird, die vorgegebene Strategie auf operativer Ebene in die Projekte zu transportieren und diese kontinuierlich bis zur Fertigstellung und dem Verkauf zu begleiten, wie der Immobilien-Entwickler mitteilt. Das Direktorium setzt sich aus Bernhard Egert (Timber Construction und Greenbuilding), Roman Ehrentraut (Technical), Franz Sonnberger (Controlling) und Andreas Zangenfeind (Investment Management) zusammen.

Die Science Based Targets Initiative (SBTi) hat die Prüfung der Klimaziele der Agrana-Gruppe abgeschlossen und offiziell bestätigt, dass sie im Einklang mit dem 1,5°C-Ziel des Pariser Klimaabkommens stehen. "Wir sind damit das erste Nahrungsmittelunternehmen in Österreich mit validierten Emissionsreduktionszielen. Im Rahmen unserer Science Based Targets werden wir die Treibhausgasemissionen über die gesamte Wertschöpfungskette (Scope 1+2+3) bis 2030|31 um mehr als 30 Prozent sowie die Emissionen aus der eigenen Produktion (Scope 1 + 2) um die Hälfte gegenüber 2019|20 reduzieren. Darüber hinaus werden wir die Emissionen aus der Produktion bis 2040 und jene über die gesamte Wertschöpfungskette bis spätestens 2050 auf Netto-Null senken“, so Norbert Harringer, Vorstand für Rohstoffe, Operations und Nachhaltigkeit der Agrana Beteiligungs-AG. Das Investitionsvolumen für die Maßnahmen zur Reduktion der Scope 1+2 Emissionen wird seitens Agrana bis 2040 aus heutiger Sicht mit rund 470 Mio. Euro beziffert.

Die CA Immo hat die Grundsteinlegung für den Hochhauskomplex Upbeat in der Berliner Europacity gefeiert. Der Gebäudekomplex wird über rund 35.000 m2 Mietfläche verfügen. CA Immo entwickelt das Bürohochhaus in enger Zusammenarbeit mit dem Exklusivmieter Deutsche Kreditbank AG als konsequent nachhaltige und voll digitalisierte Immobilie. Das Gesamtinvestment der CA Immo beläuft sich auf ca. 300 Mio. Euro. Die bauliche Fertigstellung des Komplexes ist zur Jahreswende 2025/2026 vorgesehen. Keegan Viscius, CEO der CA Immo: „Mit dem Upbeat realisieren wir bereits das zehnte Gebäude in der Europacity. Mit Fertigstellung zur Jahreswende 2025/2026 wird das Upbeat einen signifikanten Beitrag zu unseren Mieterträgen leisten und auch unsere Kennzahlen – z. B. den FFO 1 – weiter deutlich verbessern.“

Das börsenotierte Umwelttechnik-Unternehmen Wolftank Group übernimmt zusätzliche 40 Prozent und eine Aktie der Anteile und somit die Mehrheit am italienischen Umweltdienstleister Petroltecnica SpA, an dem sie seit Juli 2020 bereits zehn Prozent hält. Das Closing soll in den kommenden Wochen stattfinden. Der Kaufpreis beträgt rund 4 Mio. Euro.

Research: Kepler Cheuvreux stuft CA Immo von Halten auf Reduzieren und bestätigt das Kursziel von 28,5 Euro. Bei Immofinanz bleiben die Analysten von Kepler Cheuvreux auf Halten und erhöhen das Kursziel von 15,0 auf 18,0 Euro.

