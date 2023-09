In den News: Strabag, Immofinanz, Research zu MM, Wolftank, Austriacard (Christine Petzwinkler)

Die Immofinanz hat myhive Urban Garden am Wienerberg fertiggestellt und eröffnet . Laut Immofinanz wird das neue myhive Urban Garden im Rahmen der BREEAM-Zertifizierung das Prädikat "outstanding" erhalten . Auch wird myhive am Wienerberg als EU-Taxonomie-konform eingestuft. "Wir bieten unseren Mietern eine perfekte Balance aus Arbeit und Freizeit, Erfolg und Erholung, wirtschaftlicher Ambition und nachhaltiger Verantwortung . Gleichzeitig stärken wir mit dieser neuen Landmark-Immobilie unsere Position am immer stärker nachgefragten Markt für nachhaltige Büroimmobilien mit innovativen und flexiblen Arbeitswelten", so Radka Doehring, Mitglied des Vorstands von Immofinanz. Country Managerin Katrin Gögele-Celeda zum Ressourcen-Einsatz: "Wir haben die Natursteinflächen in das neue architektonische Konzept integriert und konnten einen wesentlichen Anteil an Beton und Stahl wiederverwenden bzw. der Kreislaufwirtschaft zuführen. Durch diesen nachhaltigen Ansatz haben wir bereits in der Bauphase wertvolle Ressourcen und damit über 11.000 Tonnen CO2 eingespart. Und das ist erst der Anfang ." Immofinanz ( Akt. Indikation: 18,00 /18,06, -0,06%)

Meistgelesen >> mehr

PIR-Zeichnungsprodukte

Newsflow >> mehr

Börse Social Club Board >> mehr

wikifolio-Trades Austro-Aktien 21-22: Verbund(1), ams-Osram(1), Lenzing(1), EVN(1), Strabag(1)

BSN Vola-Event Vonovia SE

wikifolio-Trades Austro-Aktien 20-21: voestalpine(1), Lenzing(1), ams-Osram(1)

wikifolio-Trades Austro-Aktien 19-20: Erste Group(1), Verbund(1), Fabasoft(1)

wikifolio-Trades Austro-Aktien 18-19: Strabag(2), Mayr-Melnhof(1), Verbund(1), OMV(1), UBM(1), Palfinger(1)

Star der Stunde: RHI Magnesita 1.07%, Rutsch der Stunde: Verbund -1.06%

wikifolio-Trades Austro-Aktien 17-18: Andritz(1), OMV(1)

Star der Stunde: Telekom Austria 1.14%, Rutsch der Stunde: Polytec Group -0.6%

wikifolio-Trades Austro-Aktien 16-17: EVN(2), AT&S(1), Strabag(1)

Featured Partner Video

Austrian Stocks in English: Telekom qualified for ATX, which is back in positive year to date area after week 35

Welcome to "Austrian Stocks in English - presented by Palfinger", the english spoken weekly Summary for the Austrian Stock Market, positioned every Sunday in the mostly german languaged P...

Michael Schmidt

89/90

2010

Snoeck



Samuel Otte

Hereafter Called: ‘Subject’

2023

Fw: Books



Ulrich Wüst

Stadtbilder / Cityscapes 1979–1985

2021

Hartmann Projects



Innocences

What The Fuck!

2016

Editions Télémaque



Uwe Bedenbecker

Sheffield 1991-1992 one

2022

Café Royal Books