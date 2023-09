Nachlese: Telekom, ETS bzw. genau hinschauen bei Corporate Bonds (Christian Drastil)

Meistgelesen >> mehr

wikifolio-Trades Austro-Aktien 21-22: Verbund(1), ams-Osram(1), Lenzing(1), EVN(1), Strabag(1)

BSN Vola-Event Vonovia SE

wikifolio-Trades Austro-Aktien 20-21: voestalpine(1), Lenzing(1), ams-Osram(1)

wikifolio-Trades Austro-Aktien 19-20: Erste Group(1), Verbund(1), Fabasoft(1)

wikifolio-Trades Austro-Aktien 18-19: Strabag(2), Mayr-Melnhof(1), Verbund(1), OMV(1), UBM(1), Palfinger(1)

Star der Stunde: RHI Magnesita 1.07%, Rutsch der Stunde: Verbund -1.06%

wikifolio-Trades Austro-Aktien 17-18: Andritz(1), OMV(1)

Star der Stunde: Telekom Austria 1.14%, Rutsch der Stunde: Polytec Group -0.6%

wikifolio-Trades Austro-Aktien 16-17: EVN(2), AT&S(1), Strabag(1)

Featured Partner Video

Austrian Stocks in English: Telekom qualified for ATX, which is back in positive year to date area after week 35

Welcome to "Austrian Stocks in English - presented by Palfinger", the english spoken weekly Summary for the Austrian Stock Market, positioned every Sunday in the mostly german languaged P...

