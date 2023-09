In den News: Strabag, Pierer Mobility, S Immo, Verbund, EVN, UBM, AMAG, Research zu Andritz, Flughafen, Immofinanz ...PIR-News: (Christine Petzwinkler)

15.09.2023, 4161 Zeichen

Im ATX Global Players und im ATX Family kommt es zu Änderungen. Mit Wirkung Montag, 18. September, wird die Bawag in den ATX Global Players aufgenommen. Der ATX Global Players setzt sich aus jenen Unternehmen des prime market zusammen, die mehr als 20 Prozent ihres Umsatzes auf dem Weltmarkt erwirtschaften. Des weiteren werden Strabag und Pierer Mobility in den ATX Family aufgenommen. Dieser Index ist ein nach Streubesitz gewichteter Preisindex und umfasst jene im ATX Prime enthaltenen Aktien, bei denen die Gründerfamilien, Vorstände oder Aufsichtsräte zwischen 25 Prozent und 75 Prozent der Anteile halten bzw. ihnen diese Anteile zurechenbar sind. Wie berichtet, tritt per kommenden Montag auch die neue Zusammensetzung des ATX in Kraft, die Telekom Austria-Aktie wird aufgenommen, die Strabag wird entfernt.

Die S Immo passt die Portfoliostrategie und etabliert Tschechien als neuen Kernmarkt. In diesem Zusammenhang wird der Vorstand der S Immo auch den Ankauf von Büro- und Retailobjekten der CPI Property Group in Tschechien prüfen.

In ihrer jährlichen Rede zur Lage der Europäischen Union kündigte Ursula von der Leyen an, ein „europäisches Windkraftpaket“ in 2024 einführen zu wollen. Die heimischen Versorger Verbund und EVN, die beide auch Windparks im Erzeugungsportfolio haben, reagierten am gestrigen Handelstag mit Aufschlägen, Verbund legte sogar mehr als 4 Prozent zu und setzte sich an die ATX-Spitze. Auch heute geht es für beide Aktien am Vormittag nach oben.

Awards: Am Donnerstagabend wurde im Schönbrunner Schlosstheater der Cäsar® Immobilienpreis verliehen. Von insgesamt 223 Bewerbungen wurden 24 Finalist:innen von der Verbandsjury ausgewählt. Unter den Preisträgern befindet sich auch ein Vorstandsmitglied einer heimischen börsenotierten Gesellschaft: Den Cäsar International durfte Martina Maly-Gärtner von der UBM Development AG entgegennehmen.

Für den Nachhaltigkeitspreis Austrian SDG-Award hat die Allianz für Ethik in der Wirtschaft und der Senat der Wirtschaft aus über 200 Einreichungen 68 Kandidaten nominiert. Unter diesen findet sich ebenso eine heimische börsenotierte Gesellschaft, nämlich die AMAG. Die Verleihung findet am 16. Oktober im Österreichischen Parlament statt.

Fondsstatistik: Nach dem am Kapitalmarkt schwierigen Jahr 2022, bei dem die Turbulenzen in Folge des Überfalls Russlands auf die Ukraine knapp mehr als 30 Mrd. Euro des verwalteten Vermögens vernichteten, hat im 1. Halbjahr des heurigen Jahres wieder eine langsame Erholung eingesetzt: Laut FMA-Statistik stieg das Fondsvermögen von 200,25 Mrd. Euro zum Jahresultimo 2022 um 3,7 Prozent auf 207,65 Mrd. Euro zum 30. Juni 2023. Hatten die Fonds dabei 2022 Nettomittelabflüsse von 465 Mio. Euro zu verkraften, so brachte 2023 wieder Nettomittelzuflüsse: im 1. Quartal 166 Mio. Euro, im 2. 1,58 Mrd. Euro.

Research: Die Analysten der Erste Group erhöhen die Empfehlung für Andritz von Akkumulieren auf Kaufen und reduzieren das Kursziel von 75,0 auf 73,7 Euro. Die Erste-Experten bestätigen auch das Akkumulieren-Rating für Flughafen Wien und passen das Kursziel von 51,5 auf 52,2 Euro an. Die Empfehlung für S Immo wandert seitens der Erste-Analysten von Akkumulieren auf Kaufen, das Kursziel von 14,5 auf 17,0 Euro. Die Deutsche Bank bestätigt die Einstufung "Verkaufen" für Immofinanz, erhöht aber das Kursziel von 14,0 auf 16,0 Euro.

(Der Input von Christine Petzwinkler für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 15.09.)

(15.09.2023)

