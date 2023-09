Börsegeschichte 27.9.: Rosenbauer, SkyEurope, Semperit, Do&Co, Lenzing, UBM, Post (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)

27.09.2023, 1425 Zeichen

IPOs:

27.09.1994: Rosenbauer International: Rosenbauer International mit IPO in Wien. Emissionserlös war 0,38 Mrd. ATS.

27.09.2005: SkyEurope: SkyEurope mit IPO in Wien. Emissionserlös war 70,80 Mio. Euro (dazu Greenshoe 7,08 Mio. Euro). zum Kalender

27.09.1890: Semperit: Semperit mit IPO in Wien.



Extrema:

27.09.2001: Flop 1: DO&CO: -23.41% - [Flop 2: -14.4% (10.10.2008), Flop 3: -14.23% (08.08.2011)] zum Kalender

27.09.2018: Flop 2: Lenzing: -14.5733% - [Flop 1: -21.7984% (20.09.2022), Flop 3: -12.4733% (12.03.2020)] zum Kalender

27.09.1990: Flop 2: UBM: -23.2514% - [Flop 1: -24.3385% (27.11.1990), Flop 3: -22.52% (09.07.2001)]



Abs. High/Low:

27.09.2001: Low - DO&CO: 3.925 Euro zum Kalender



Negative Serie in Tagen:

27.09.2022: Österreichische Post: Längste negative Serie: 9 Tage (endete am 27.09.2022) zum Kalender



Negative Serie in Performance:

27.09.2022: Frequentis: Schlechteste Performance Serie: -15.77% (3 Tage von Kurs 27.9 Euro auf 23.5 Euro, die Serie endete am 27.09.2022), ein Alpha von -11.50 zum ATX TR

Bisher gab es an einem 27. September 23 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformanceam 27.09. beträgt 0,57%. Der beste 27.09. fand im Jahr 2011 mit 5,66% statt, der schlechteste 27.09. im Jahr 1994 mit -1,26%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 27.09. so: 0,00%.

(Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 27.09.)

(27.09.2023)

