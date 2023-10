Börsegeschichte 3.10.: Extremes zu Addiko Bank und Polytec (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)

Bisher gab es an einem 3. Oktober 22 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 03.10. beträgt 0,22% . Der beste 03.10. fand im Jahr 2008 mit 6,49% statt, der schlechteste 03.10. im Jahr 2011 mit -3,51% . Im Vorjahr lag der ATX TR am 03.10. so: 0,00% .

Extrema: 03.10.2022: Top 3: Addiko Bank: 12.3223% - [Top 1: 16.0448% (10.03.2021), Top 2: 14.7465% (14.12.2022)] zum Kalender under MA200: 03.10.2022: Addiko Bank: Am längsten unter MA200: 255 Tage (endete am: 03.10.2022) zum Kalender Positive Serie in Tagen: 03.10.2017: Polytec Group: Längste positive Serie: 9 Tage (endete am 03.10.2017)

