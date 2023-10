Börsegeschichte 6.10.: Karl-Heinz Grasser, Kurt Stiassny, Palfinger, Bawag, Frequentis, Telekom Austria (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)

06.10.2023, 983 Zeichen

Geburtstage:

02.01.1969: Karl-Heinz Grasser: Bundesminister f?r Finanzen a.D.; Ex-MIP-Manager 20000 Tage

06.10.1950: Kurt Stiassny (Ex-UIAG)



Extrema:

06.10.2014: Flop 1: Palfinger: -17.7083% - [Flop 2: -15.4% (07.10.2008), Flop 3: -11.65% (08.10.2008)] zum Kalender



under MA200:

06.10.2020: Bawag: Am längsten unter MA200: 214 Tage (endete am: 06.10.2020) zum Kalender

06.10.2020: Frequentis: Am längsten unter MA200: 130 Tage (endete am: 06.10.2020) zum Kalender



Positive Serie in Performance:

06.10.2011: Telekom Austria: Beste Performance Serie: 21.12% (9 Tage - endete am 06.10.2011)

Bisher gab es an einem 6. Oktober 23 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 06.10. beträgt 0,12%. Der beste 06.10. fand im Jahr 2009 mit 4,43%statt, der schlechteste 06.10. im Jahr 2008 mit -8,22%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 06.10. so: 0,00%.

(Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 06.10.)

(06.10.2023)

Austrian Stocks in English: ATX in week 40 again under pressure, Comeback of Peter Bosek announced

