News von AMAG, Kontron, Andritz, Aktiendeals bei Addiko, DO&CO, CA Immo, guter Ruf von Porr, Strabag, Wienerberger ... (Christine Petzwinkler)

AMAG und Airbus erneuern ihren Liefervertrag. Der heimische Aluminiumkonzern wird in den kommenden Jahren zertifizierte Walzprodukte an Airbus liefern, die hauptsächlich für die Struktur und die Außenhaut aller Airbus Flugzeugfamilien Verwendung finden. „Es ist uns gelungen, unsere Marktposition bei unserem wichtigsten Luftfahrtkunden auf der Grundlage der langjährigen verlässlichen Lieferungen von Qualitätsprodukten auszuweiten. Dies gibt uns die Möglichkeit, den eingeschlagenen Wachstumskurs von Airbus mit neuen innovativen und nachhaltigen Produkten aus modernsten Fertigungsanlagen aktiv zu unterstützen“, erläutert AMAG-CEO Gerald Mayer. AMAG punktet auch im Bereich Nachhaltigkeit, die in der Luftfahrt wesentlich an Bedeutung gewinnt. Die langjährige Erfahrung im Recycling und moderne Gießerei- und Walzanlagen in Ranshofen versetzen die AMAG in die Lage, den CO2-Fußabdruck der Walzprodukte entsprechend den künftigen Anforderungen von Airbus zu minimieren, wie AMAG mitteilt.

Kontron hat zwei Aufträge mit einem Gesamtvolumen von rund 100 Mio. Euro im Segment Avionics gewinnen können. Für den ersten Auftrag wird Kontron wesentliche Komponenten eines satellitengestützten IFEC-Systems (Inflight Entertainment and Communications) liefern, das ab 2024 über einen Zeitraum von fünf Jahren in Flugzeugen mehrerer Fluggesellschaften installiert wird. Kontron liefert hierbei Lösungen, die satellitengestützte Konnektivität über die geostationäre (GEO), mittlere (MEO) und niedrige Erdumlaufbahnen (LEO) ermöglichen. Der erwartete Umsatz beläuft sich über einen Zeitraum von fünf Jahren auf rund 90 Mio. Euro, wie Kontron mitteilt. Der zweite Auftrag mit einem Volumen von rund 10 Mio. Euro läuft über einen Zeitraum von zwei Jahren. Ab 2024 wird Kontron einen Satellitenkommunikationsbetreiber mit IFEC-Geräten beliefern, die in Flugzeuge mehrerer Fluggesellschaften installiert werden. Die Vereinbarung umfasst Optionen zur Erhöhung des Auftragsvolumens und zur Hinzufügung zusätzlicher Bereitstellungen, wie Kontron mitteilt.

Andritz wird im Werk Braviken von Holmen Paper in Schweden eine Papiermaschine umbauen. Die Inbetriebnahme ist für Herbst 2024 geplant. Der Umbau der PM52 wird es Holmen Paper ermöglichen, die Produktion von Wellpappe für Wellpappenschachteln zu erhöhen. „Die Anforderungen bei der Herstellung von Wellpappenrohpapier und Buchdruckpapier sind sehr unterschiedlich. Wellpappenrohpapier erfordert eine extrem hohe Entwässerungskapazität und spezifische Festigkeitseigenschaften, während Buchdruckpapier eine exzellente Formation und homogene Füllstoff-Retention verlangt“, erklärt Gerald Steiner, Andritz Vice President Paper and Board.

Eine aktuelle Reputationsstudie des IMWF Institut für Management- und Wirtschaftsforschung in Kooperation mit a3bau hebt zum dritten mal jene Unternehmen hervor, die über die höchste Reputation in ihrer jeweiligen Branche verfügen. Darunter befinden sich mitunter auch die börsenotierten heimischen Firmen Porr, Strabag, Wienerberger und RHI Magnesita.

Directors Dealings: CA Immo-CEO Keegan Viscius hat Aktien erworben, und zwar in Summe 16.130 Stück zu je im Schnitt 30,99 Euro, wie aus einer Veröffentlichung hervorgeht. In Summe hat er damit knapp 500.000 Euro investiert.

Bettina Höfinger, seit September 2023 Vorstandsmitglied beim Caterer DO & CO, hat den Kauf von 500 Aktien zu je 105,60 Euro gemeldet.

Aktienkäufe: Die Kontron AG hat ein neues Aktienrückkaufprogramm gestartet und in der ersten Woche, vom 2. bis zum 6. Oktober 2023, insgesamt 100.168 eigene Aktien im Rahmen des am 27. September 2023 bekannt gemachten Aktienrückkaufs erworben.

Auch die Addiko Bank hat weitere Aktien zurückgekauft, in der abgelaufenen Woche waren es 2.549 Stück.

Fabasoft kauft seit dem 4. Oktober 2023 im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms eigene Aktien über die Börse zurück. Im Zeitraum vom 4. Oktober 2023 bis einschließlich 6. Oktober 2023 hat die Gesellschaft laut Mitteilung insgesamt 2.982 Aktien erworben.

Research: Die Citi-Analysten bestätigen voestalpine mit Neutral und kürzen das Kursziel von 30,0 auf 28,0 Euro.

(Der Input von Christine Petzwinkler für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 10.10.)

(10.10.2023)

