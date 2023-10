Wiener Börse Plausch #503: Audio-CD.at-News zu CD Invest Consult, D-Roadshow Partner 3/40, Main Event Agrana

Die Wiener Börse Pläusche sind ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. In Folge #503 geht es um Main Event Agrana, Flughafen, Andritz, Palfinger, Valneva, Montana Aerospace, Aktiendeals bei CA Immo, Uniqa, Austriacard. Dazu ein Sager von Stefan Pierer , mit Pierer Mobility 3. Österreich-Presenter der 2024er-Podcast-Roadshow in Deutschland: "In Europa verzeichnete der Motorradmarkt im 1. Halbjahr einen deutlichen Volumenanstieg um +15 %. Wir können mit den Marken KTM, Husqvarna und Gasgas diese Entwicklung mit +20 % noch übertreffen. Deutschland ist ein Treiber dieser Entwicklung, damit für unsere Produkte und Investoren wichtig.“ Und ganz zum Schluss habe ich News zur CD Invest Consult GmbH.

Austrian Stocks in English: Week 39 with slightly higher values for ATX TR, we visited presenter Palfinger in Salzburg

Welcome to "Austrian Stocks in English - presented by Palfinger", the english spoken weekly Summary for the Austrian Stock Market, positioned every Sunday in the mostly german languaged P...

