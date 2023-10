Börsegeschichte 13.10.: Der beste Tag in der Wiener Börsegeschichte (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)

13.10.2023, 2798 Zeichen

Extrema:

13.10.2008: Top 1: Andritz: 27.66% - [Top 2: 15.2% (30.10.2008), Top 3: 12.39% (19.09.2008)] zum Kalender

13.10.2014: Top 3: Flughafen Wien: 18.1559% - [Top 1: 28.2051% (20.03.2020), Top 2: 24.1445% (13.06.2022)] zum Kalender

13.10.2008: Top 2: Immofinanz: 42.86% - [Top 1: 50% (14.10.2008), Top 3: 39.47% (21.11.2008)] zum Kalender

13.10.1998: Top 1: Mayr-Melnhof: 11.509% - [Top 2: 10.878% (20.04.1999), Top 3: 10.5882% (23.03.2020)]

13.10.2008: Top 3: OMV: 14.05% - [Top 1: 20.5061% (20.03.2020), Top 2: 16.2021% (19.03.2020)] zum Kalender

13.10.2008: Top 2: RBI: 18.09% - [Top 1: 18.7% (02.04.2009), Top 3: 17.5% (10.05.2010)] zum Kalender

13.10.2008: Top 3: Rosenbauer: 14.24% - [Top 1: 21.37% (20.10.2000), Top 2: 15.88% (27.01.2009)] zum Kalender

13.10.2008: Top 1: voestalpine: 27.23% - [Top 2: 13.58% (10.10.2008), Top 3: 13.15% (24.11.2008)] zum Kalender

13.10.2008: Top 1: ATX: 12.7734% - [Top 2: 11.5049% (19.09.2008), Top 3: 10.7445% (20.03.2020)] zum Kalender

13.10.2008: Top 1: DAX: 11.402% - [Top 2: 11.2768% (28.10.2008), Top 3: 10.9759% (24.03.2020)] zum Kalender

13.10.2008: Top 1: ATX TR: 12.7728% - [Top 3: 10.7442% (20.03.2020), Top 2: 11.5049% (19.09.2008)] zum Kalender



Negative Serie in Tagen:

13.10.2014: Andritz: Längste negative Serie: 11 Tage (endete am 13.10.2014) zum Kalender



Positive Serie in Performance:

13.10.2017: AT&S: Beste Performance Serie: 38.14% (4 Tage - endete am 13.10.2017) zum Kalender



Negative Serie in Performance:

13.10.2008: Erste Group: Schlechteste Performance Serie: -42.32% (5 Tage von Kurs 38.292 Euro auf 22.086 Euro, die Serie endete am 13.10.2008), ein Alpha von -29.66 zum ATX TR zum Kalender

13.10.2008: Kapsch TrafficCom: Schlechteste Performance Serie: -38.38% (7 Tage von Kurs 23.37 Euro auf 14.4 Euro, die Serie endete am 13.10.2008), ein Alpha von -23.75 zum ATX TR zum Kalender

13.10.2008: RBI: Schlechteste Performance Serie: -48.48% (5 Tage von Kurs 50.563 Euro auf 26.048 Euro, die Serie endete am 13.10.2008), ein Alpha von -35.82 zum ATX TR zum Kalender

13.10.2008: Rosenbauer: Schlechteste Performance Serie: -31.08% (6 Tage von Kurs 29.76 Euro auf 20.51 Euro, die Serie endete am 13.10.2008), ein Alpha von -11.24 zum ATX TR zum Kalender

13.10.2008: VIG: Schlechteste Performance Serie: -34.65% (5 Tage von Kurs 37.49 Euro auf 24.5 Euro, die Serie endete am 13.10.2008), ein Alpha von -21.99 zum ATX TR zum Kalender

Bisher gab es an einem 13. Oktober 23 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 13.10. beträgt 0,55%. Der beste 13.10. fand im Jahr 2008 mit 12,77% statt, der schlechteste 13.10. im Jahr 2005 mit -3,22%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 13.10. so: 0,00%.

(Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 13.10.)

(13.10.2023)

