News zu Rosenbauer, RBI, Strabag-CEO auf Ö1, Research zu Lenzing, Bawag (Christine Petzwinkler)

Der Feuerwehren-Ausrüster Rosenbauer hebt seinen Ausblick für 2023 an: Demnach wird im laufenden Geschäftsjahr nun ein Umsatz von 1,1 Mrd. Euro (vormals: über 1 Mrd. Euro) sowie eine EBIT-Marge von ca. 3,5 Prozent (vormals: rund 3 Prozent) in Aussicht gestellt. Laut Rosenbauer entspricht das einer Ergebnisverbesserung um etwa 20 Prozent. Begründet wird der optimistischere Ausblick mit Maßnahmen zur Effizienzsteigerung aus dem "Refocus, Restart"-Programm, die zusehends Wirkung zeigen, sowie höheren Verkaufspreisen der Fahrzeuge in Produktion. Die Ergebnisse für die ersten drei Quartale 2023 werden am 14. November 2023 veröffentlicht.

Rosenbauer



Valerie Brunner wird Vorstandsmitglied in der RBI. Sie habe sich in einem mehrstufigen Hearing-Verfahren als beste Kandidatin durchgesetzt, teilt die RBI mit. Valerie Brunner wird ab 1. November 2023 die Verantwortung für den Bereich CIB Customer Coverage übernehmen und Peter Lennkh nachfolgen, der Ende August aus dem Vorstand der RBI ausgeschieden ist.

RBI

Klemens Haselsteiner war zu Gast im Wirtschaftsmagazin "Saldo" auf Ö1. Im Gespräch sagte er, dass es nun die richtige Zeit sei, für die Zukunft vorzubauen und dass die Klimakrise ohne den Beitrag der Bauwirtschaft nicht bewältigbar sei. Die Herausforderungen "grüner " zu werden seien immens, man brauche aber dafür zum einen Technologiefortschritte und zum anderen auch die Unterstützung der Kunden und Lieferanten.

Die viel zitierte Krise in der Bauwirtschaft sieht der Strabag-CEO in seinem Unternehmen nicht, vielmehr seien kleinere Firmen betroffen. Die Strabag sei mit der kritischen Größe und der Diversifizierung sowie auch der öffentlichen Hand als einen der größten Auftraggeber gut positioniert. Generell würde er eher nicht von einer Krise, sondern viel mehr von einer Normalisierung sprechen, da man von einer jahrelangen Nullzins-Politik komme und man in den vergangenen zehn Jahre durchaus einen Boom in der Bauwirtschaft gesehen hatte. Den aktuell stattfindenden Preisdruck sieht er als "gut für die Bauindustrie" an. Einen Trend sieht der CEO im sogenannten "Bauen im Bestand" in den Ballungsräumen. Renovierungen und Revitalisierungen seien hier notwendig. Hinsichtlich dem Thema Baukartell sprach Haselsteiner als jetziger CEO eine Entschuldigung aus. Seit 2017 sei viel passiert, das Unternehmen sei in Sachen Compliance nun ISO-zertifiziert, es bleibe nun abzuwarten, wie das Verfahren ausgehe. Die Russland-Thematik hänge nach wie vor wie ein Damoklesschwert über dem Unternehmen, sagt Haselsteiner. Ob es weitere Kapitalmaßnahmen geben wird, um den sanktionierten Kernaktionär Deripaska weiter zu verwässern, könne er noch nicht sagen.

Strabag

Research: Die Analysten der Deutsche Bank stufen Lenzing mit Halten und Kursziel 45,0 Euro ein. Autonomous Research bestätigt Bawag mit Outperform und passt das Kursziel von 70,6 auf 71,4 Euro an.

Lenzing

Bawag

(Der Input von Christine Petzwinkler für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 20.10.)

