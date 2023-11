30x30 Finanzwissen pur, Folge 22: Alison, Host von Austrian Stocks in English, stellt alle 42 ATXPrime-Titel vor

31.10.2023, 2053 Zeichen

HÖREN: https://audio-cd.at/page/podcast/4929/

In Folge 22 geht es um die 42 wichtigsten Titel an der Wiener Börse, zusammengefasst im ATX Prime. Sprecherin der Folge ist meine absolut smarte Kollegin Alison, die auch jeden Sonntag für"Austrian Stocks in English - presented by Palfinger, the english spoken weekly Summary for the Austrian Stock Market" unsere 21st Austria Weekly Zusammenfassung als audio-cd.at-Podcast aufbereitet. Reinhören, wenn man die wichtigsten 42 Austrian Stocks in englischer Sprache vorgestellt bekommen will.



https://boerse-social.com/21staustria

https://www.audio-cd.at/search/austrian%20stocks%20in%20english

https://www.wienerborse.at/indizes/aktuelle-indexwerte/uebersicht/?ISIN=AT0000999925&ID_NOTATION=4558546&cHash=2df32edbb87e3290f9741880ad2d2988

About: 30x30 Finanzwissen pur ist die aufbauende Börse-EinsteigerInnen-Serie für Österreich. Host Christian Drastil mixt dafür Aktiensparen und -investments mit Home Bias. Gesendet wird auf audio-cd.at von Woche 23/2023 bis Woche 52/2023 jeden "Thank God it`s Monday" um 18 Uhr, 30 Folgen a 30 Minuten. Es wird hier unabhängig vom Tagesgeschehen produziert, ein späterer Einstieg ist immer möglich, chronologisches Hören der Folgen wird empfohlen. Supporter von "30x30" sind Uniqa, dad.at, Rosinger Group, Immofinanz, Do&Co, Addiko Bank VAS; ÖPWZ Finanzlehrgänge, EXAA und FH St.Pölten, sowie inhaltlich auch FMA, Wifi Wien und Neos Lab.

Den Jingle habe ich mit der Opernsängerin Ruzanna Ananyan aufgenommen. Bewertungen bei Apple (oder auch Spotify) machen mir Freude: https://podcasts.apple.com/at/podcast/audio-cd-at-indie-podcasts-wiener-boerse-sport-musik-und-mehr/id1484919130 .

Risikohinweis: Die hier veröffentlichten Gedanken sind weder als Empfehlung noch als ein Angebot oder eine Aufforderung zum An- oder Verkauf von Finanzinstrumenten zu verstehen und sollen auch nicht so verstanden werden. Sie stellen lediglich die persönliche Meinung der Podcastmacher dar. Der Handel mit Finanzprodukten unterliegt einem Risiko. Sie können Ihr eingesetztes Kapital verlieren.

(31.10.2023)

