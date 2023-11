Zahlen von Kontron, RBI, Aluflexpack, Research zu Palfinger, Telekom Austria, Verbund, AT&S, Andritz, ams Osram ... (Christine Petzwinkler)

03.11.2023, 5144 Zeichen

In den ersten neun Monaten erhöhte sich der Umsatz der Kontron AG gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 14,0 Prozent auf 860,9 Mio. Euro. Das EBITDA stieg um 39,9 Prozent auf 95,9 Mio. Euro, was einer EBITDA-Marge von 11,1 Prozent entspricht. Das Konzernergebnis belief sich auf 52,8 Mio. Euro nach 24,3 Mio. Euro im Vergleichszeitraum 2022. Der Auftragseingang, speziell im Bereich Software & Solutions, ist stark, wie das Management bei einem Conference Call meinte. Bis zum Jahr 2025 soll dieser Bereich das größte Segment werden. Wachstumstreiber für Kontron stellen vor allem 5G, autonomes Fahren, der Medical-Bereich, Smart Factories, Aerospace & Defense, High Speed Trains sowie auch KI dar. Laut Firmenchef Hannes Niederhauser werden derzeit drei Akquisitionen geprüft, darunter zwei größere. Eine davon soll abgeschlossen werden, allerdings erst im kommenden Jahr. "Die Preise für Akquisitionen gehen wieder zurück", so Niederhauser. Im Jahr 2023 hat Kontron 5 strategische Zukäufe getätigt "um Technologie-Expertise zu ergänzen", wie es heißt. Der Auftragsbestand liegt bei 1.655 Mio. Euro, das sind 195 Mio. Euro mehr als zu Beginn des Jahres. Der Nettoergebnis-Ausblick für das Gesamtjahr 2023 wird erneut angehoben, und zwar von mehr als 66 Mio. Euro auf nunmehr mehrl als 72 Mio. Euro. Bis 2025 soll der Umsatz auf 2000 Mio. Euro und der Gewinn auf 140 Mio. Euro gesteigert werden.

Kontron ( Akt. Indikation: 20,58 /20,64, 4,41%)

Die Raiffeisen Bank International (RBI) hat in den ersten drei Quartalen 2023 ein Konzernergebnis in Höhe von 2,114 Mrd. Euro (Vorjahresperiode 2,801 Mrd. Euro) erzielt. Der Zinsüberschuss erhöhte sich um 16,7 Prozent auf 4.190 Mio. Euro, der Provisionsüberschuss ging um 11,8 Prozent auf 2364 Mio. Euro zurück. „Wir sind mit dem Verlauf der ersten drei Quartale sehr zufrieden. Die gute Ertragsentwicklung hat sich auch im dritten Quartal fortgesetzt. Gleichzeitig kommt die Rückführung unseres Russlandgeschäfts weiter gut voran“, sagte Johann Strobl,Vorstandsvorsitzender der RBI. In der Berichtsperiode lagen die Wertminderungen auf finanzielle Vermögenswerte mit 251 Mio. Euro (Vorjahresperiode: -721 Mio. Euro) unter dem Wert der Vergleichsperiode. Zum Ausblick: Der Zinsüberschuss dürfte im Jahr 2023 zwischen 4,2 und 4,3 Mrd. Euro (mit Russland und Belarus: zwischen 5,6 und 5,7 Mrd Euro) und der Provisionsüberschuss bei rund 1,8 Mrd. Euro (mit Russland und Belarus zwischen 2,9 und 3,0 Mrd. Euro) liegen.

RBI ( Akt. Indikation: 14,73 /14,79, 4,76%)

Die zu Michael Tojners Montana Tech Components gehörende Aluflexpack AG hat den Nettoumsatz in den ersten drei Quartalen um 10,8 Prozent auf 289,6 Mio. Euro (Vorjahresperiode: 261,4 Mio. Euro) gesteigert. Das Wachstum in den ersten neun Monaten des Jahres 2023 wurde laut dem Unternehmen hauptsächlich durch eine solide Geschäftsentwicklung mit bestehenden Kunden in den Endmärkten Milchprodukte und Süsswaren unterstützt.

Research: Jefferies hat Kontron nach Vorlage der Quartalszahlen mit Buy und Kursziel 27,0 Euro bestätigt. Hauck & Aufhäuser meinte ebenfalls Buy zu Kontron, das Kursziel liegt bei 30,0 Euro. Eine Kauf-Empfehlung für Kotnron gibt es auch von Kepler Cheuvreux, das Kursziel wird bei 25,0 Euro gesehen. Die Analysten von Stifel meinen zu Kontron ebenfalls Kaufen mit Kursziel 27,0 Euro.

Hauck & Aufhäuser bestätigt das Hold für Palfinger und kürzt das Kursziel von 28,0 auf 24,0 Euro.

Kepler Cheuvreux bestätigt Telekom Austria mit Kaufen und erhöht das Kursziel von 7,8 auf 8,5 Euro.

Research Partners bleibt bei ams Osram auf Halten und reduziert das Kursziel von 4,4 auf 3,46 CHF.

Die Analysten der Baader Bank bestätigen Verbund mit Add und Kursziel 93,2 Euro. Auch das Buy für ams Osram mit Kursziel 5,79 CHF wird beibehalten. Die Analysten der Baader Bank haben auch das "Buy" mit Kursziel 75,0 Euro für Andritz bekräftigt.

Aufgrund einer Ressourcen-Umschichtung stellt Baader Helvea die Coverage von Lenzing mit sofortiger Wirkung ein, wie Baader mitteilt.

In einer Kurzmitteilung zu Verbund meinen die Analysten von Raiffeisen Research zu den Zahlen: "Dieses Jahr zeigen sich die Auswirkungen der hohen Energiepreise infolge des Ukraine-Kriegs auf die Zahlen von Verbund. Q3 23 war ein Rekordergebnis in jeder Hinsicht. Gleichzeitig kündigte Verbund ein massives Investitionsprogramm von EUR 15 Mrd. in den nächsten zehn Jahren an." Die Raiffeisen-Analysten stufen Verbund mit Halten ein.

Zu den AT&S-Zahlen meinen die Raiffeisen-Analysten: "Die Nachfragesituation ist noch immer schwierig, aber nicht mehr so wie in der ersten Jahreshälfte. Das Management von AT&S zeigt sich optimistisch, dass 2024 wieder Wachstum möglich ist, auch wenn der Preisdruck noch ein Jahr vorherrschen könnte." Die Raiffeisen-Analysten stufen AT&S mit Halten ein.

(Der Input von Christine Petzwinkler für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 03.11.)

(03.11.2023)

Aktien auf dem Radar:CA Immo, Warimpex, FACC, Austriacard Holdings AG, RHI Magnesita, EuroTeleSites AG, EVN, RBI, Strabag, Bawag, Uniqa, voestalpine, Porr, DO&CO, Kapsch TrafficCom, Verbund, Agrana, Andritz, AT&S, Lenzing, Mayr-Melnhof, Addiko Bank, Amag, Flughafen Wien, Immofinanz, Marinomed Biotech, Österreichische Post, Telekom Austria, VIG, Hella Hueck & Co, Symrise.

