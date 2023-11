Börsegeschichte 8.11.: Extremes zu Uniqa, Telekom Austria, Zumtobel, Christ, Post (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)

08.11.2023, 983 Zeichen

IPOs:

08.11.1999: Uniqa: Uniqa mit IPO in Wien.



Abs. High/Low:

08.11.2012: Low - Telekom Austria: 4.192 Euro zum Kalender

08.11.2007: High - Zumtobel: 31.16 Euro zum Kalender



Indexumstellungen:

08.11.2005: Christ Water kommt in den ATX, Christ Water scheidet aus dem ATX aus zum Kalender



under MA200:

08.11.2022: Österreichische Post: Am längsten unter MA200: 414 Tage (endete am: 08.11.2022) zum Kalender



Doubled:

08.11.2006: Österreichische Post: Schnellste Kursverdoppelung in der Börsegeschichte von Österreichische Post: 162 Tage von 30.05.2006 (Kurs 19) bis 08.11.2006 (Kurs 38,05)

Bisher gab es an einem 8. November 23 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformanceam 08.11. beträgt 0,33%. Der beste 08.11. fand im Jahr 1991 mit 4,21% statt, der schlechteste 08.11. im Jahr 2012 mit -1,30%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 08.11. so: 0,00%.

(Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 08.11.)

(08.11.2023)

