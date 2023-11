30x30 Finanzwissen pur, Folge 24: Pensionskassen und Private wollen nicht mehr, Austro-Aktien werden finally zur Satire

13.11.2023, 2406 Zeichen

In Folge 24 geht es um unsere Pensionskassen, die so gut wie gar nicht mehr in den österreichischen Aktienmarkt veranlagen, obwohl sie dürften, was nicht nur die FMA, sondern auch Wolfgang Matejka wundert. Und dann geht es um die Privaten, die nicht wollen, weil es die Wertpapier-KESt gibt. Ich spreche mit Finanzminister Magnus Brunner über das Noch-Immer-Fehlen der versprochenen Wiedereinführung der einjährigen Behaltefrist und er lässt auch in seine Idee des Vorsorgekontos blicken. Brunner hat es schwer, denn er hat diesen steuerlichen Irrweg 2011 nicht verbrochen, mit den Grünen geht jetzt Hochkompliziertes bis gar nichts, aber alle hoffen auf ihn. Zum Schluss kommen sogar Kabarettisten zu Wort. I am from Austria ist am Kapitalmarkt teilweise zur Satire geworden.



Magnus Brunner im Börsepeople Podcast: https://audio-cd.at/page/podcast/4966/



Was verdienen Österreichs Haushalte mit ihrem Ersparten? Zu wenig: https://www.raiffeisenresearch.com/servlet/NoAuthLibraryServlet?action=viewDocument&encrypt=27fbc540-9d2e-4f95-8c74-379089a4406f&mime=HTML&id=replaceme@bluematrix.com

About: 30x30 Finanzwissen pur ist die aufbauende Börse-EinsteigerInnen-Serie für Österreich. Host Christian Drastil mixt dafür Aktiensparen und -investments mit Home Bias. Gesendet wird auf audio-cd.at von Woche 23/2023 bis Woche 52/2023 jeden "Thank God it`s Monday" um 18 Uhr, 30 Folgen a 30 Minuten. Es wird hier unabhängig vom Tagesgeschehen produziert, ein späterer Einstieg ist immer möglich, chronologisches Hören der Folgen wird empfohlen. Supporter von "30x30" sind Uniqa, dad.at, Rosinger Group, Immofinanz, Do&Co, Addiko Bank VAS; ÖPWZ Finanzlehrgänge, EXAA und FH St.Pölten, sowie inhaltlich auch FMA, Wifi Wien und Neos Lab.

Den Jingle habe ich mit der Opernsängerin Ruzanna Ananyan aufgenommen. Bewertungen bei Apple (oder auch Spotify) machen mir Freude: https://podcasts.apple.com/at/podcast/audio-cd-at-indie-podcasts-wiener-boerse-sport-musik-und-mehr/id1484919130 .

Risikohinweis: Die hier veröffentlichten Gedanken sind weder als Empfehlung noch als ein Angebot oder eine Aufforderung zum An- oder Verkauf von Finanzinstrumenten zu verstehen und sollen auch nicht so verstanden werden. Sie stellen lediglich die persönliche Meinung der Podcastmacher dar. Der Handel mit Finanzprodukten unterliegt einem Risiko. Sie können Ihr eingesetztes Kapital verlieren.

