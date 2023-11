30x30 Finanzwissen pur, Folge 25: Vernetzung der Börsennotierten und der Wiener Börse mit (jungen) AnlegerInnen

21.11.2023, 2545 Zeichen

HÖREN: https://audio-cd.at/page/podcast/5005/

In Folge 25 geht es um die Vernetzung der börsenotierten Unternehmen, der Wiener Börse mit (hier vor allem: jungen) AnlegerInnen. Zu Wort kommen u.a. A1 Telekom Austria, Immofinanz, Vienna Insurance Group, die Wiener Börse, weiters die jungen BörsianerInnen Laurenz Schwieger, Aleksandra Grabljic und Christoph Eisele. Es gibt einen Brief an Christkind oder an Magnus Brunner und letzterer bekommt einen Preis in Deutschland incl. Laudatio von Christian Lindner. Auch in Österreich ist ihm, ein Preis in Aussicht gestellt, wir haben die Anleitung dazu. Ich glaube, Magnus Brunner braucht die Folge gar nicht zu hören, er weiss eh, worum es geht. Weiters habe ich einen Call to Action rund um "technik! wie jetzt?", einen Textwettbewerb für junge Leute und abschliessend Tipps von Investmentpunk Gerald Hörhan an seinen Sohn. Gilt für alle.



Textwettwerb Ausschreibung: www.bink.at/technik-bewegt/technik-gemeinsam-textwettbewerb/

Podcast Finance Friday: https://www.bmf.gv.at/presse/podcast.html



Was verdienen Österreichs Haushalte mit ihrem Ersparten? Zu wenig: https://www.raiffeisenresearch.com/servlet/NoAuthLibraryServlet?action=viewDocument&encrypt=27fbc540-9d2e-4f95-8c74-379089a4406f&mime=HTML&id=replaceme@bluematrix.com

About: 30x30 Finanzwissen pur ist die aufbauende Börse-EinsteigerInnen-Serie für Österreich. Host Christian Drastil mixt dafür Aktiensparen und -investments mit Home Bias. Gesendet wird auf audio-cd.at von Woche 23/2023 bis Woche 52/2023 jeden "Thank God it`s Monday" um 18 Uhr, 30 Folgen a 30 Minuten. Es wird hier unabhängig vom Tagesgeschehen produziert, ein späterer Einstieg ist immer möglich, chronologisches Hören der Folgen wird empfohlen. Supporter von "30x30" sind Uniqa, dad.at, Rosinger Group, Immofinanz, Do&Co, Addiko Bank VAS; ÖPWZ Finanzlehrgänge, EXAA und FH St.Pölten, sowie inhaltlich auch FMA, Wifi Wien und Neos Lab.

Den Jingle habe ich mit der Opernsängerin Ruzanna Ananyan aufgenommen. Bewertungen bei Apple (oder auch Spotify) machen mir Freude: https://podcasts.apple.com/at/podcast/audio-cd-at-indie-podcasts-wiener-boerse-sport-musik-und-mehr/id1484919130 .

Risikohinweis: Die hier veröffentlichten Gedanken sind weder als Empfehlung noch als ein Angebot oder eine Aufforderung zum An- oder Verkauf von Finanzinstrumenten zu verstehen und sollen auch nicht so verstanden werden. Sie stellen lediglich die persönliche Meinung der Podcastmacher dar. Der Handel mit Finanzprodukten unterliegt einem Risiko. Sie können Ihr eingesetztes Kapital verlieren.

(21.11.2023)

BSN Podcasts

Wiener Börse Plausch #532: Über die Kapsch-Reaktion und einen Auslandserfolg von Magnus, der im Inland auch ginge

Bildnachweis

1. 30x30 Finanzwissen pur, Folge 25: Vernetzung der Börsennotierten und der Wiener Börse mit (jungen) AnlegerInnen





Aktien auf dem Radar:CA Immo, Agrana, SBO, RHI Magnesita, Flughafen Wien, EuroTeleSites AG, voestalpine, ams-Osram, Cleen Energy, Immofinanz, Kostad, Kapsch TrafficCom, Linz Textil Holding, Mayr-Melnhof, Pierer Mobility, Polytec Group, S Immo, BKS Bank Stamm, Addiko Bank, Amag, EVN, Österreichische Post, RBI, Strabag, Telekom Austria, Uniqa, VIG, Allianz, Deutsche Boerse, Airbus Group, adidas.

Random Partner BNP Paribas

BNP Paribas ist eine führende europäische Bank mit internationaler Reichweite. Sie ist mit mehr als 190.000 Mitarbeitern in 74 Ländern vertreten, davon über 146.000 in Europa. BNP Paribas ist in vielen Bereichen Marktführer oder besetzt Schlüsselpositionen am Markt und gehört weltweit zu den kapitalstärksten Banken. >> Besuchen Sie 67 weitere Partner auf boerse-social.com/partner

Latest Blogs

» Österreich-Depots: Kleine Korrektur nach stärkeren Tagen (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 23.11.: Bitte wieder so wie im Jahr 2009 (Börse Geschich...

» PIR-News: Zahlen von Porr, UBM, Uniqa, Aufträge für Andritz, Kontron, Ne...

» Nachlese: Kapsch TrafficCom & Co. zeigten eine Kapitalerhöhung, die funk...

» Wiener Börse Plausch #532: Über die Kapsch-Reaktion und einen Auslandser...

» Wiener Börse zu Mittag leicht schwächer: Agrana und Polytec gesucht, IRW...

» ATX-Trends: SBO, CA Immo, Polytec, AT&S, Kapsch TrafficCom ...

» BSN Spitout Wiener Börse: Immofinanz baut ytd-Führung deutlich aus

» Österreich-Depots: SBO aufgestockt (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 22.11.: Libro , EVN (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)