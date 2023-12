26.12.2023, 1239 Zeichen

Monika Kletzmayr war in jungen Jahren HR-Chefin eines Medienkonzerns mit 3000 MitarbeiterInnen, galt als New Work Pionierin. Doch es stellte sich nicht die erwartete Erfüllung ein. ‘War’s das?’, hat sie sich damals gefragt. Die brennende Sehnsucht nach Freiheit und mehr Leben hat sie in die Beratung und später ins Coachingbusiness geführt. Wir sprechen über gemeinsame Phasen mit "in Ruhe lassen", über The Wisdom of Being, über den Club der Herzen, Dwarfs & Giants und Autofahrten bei Nacht. 2024 wird super.



Wifi Kurstipp 1; https://www.wifiwien.at/kurs/25316x-resilienz-fuer-fuehrungskraefte-an-herausforderungen-wachsen

About: Karrieren & Kurse ist eine neue Facette im audio-cd.at-Podcast, dies supportet vom Wifi Wien. Bisher wurde in Börse (http://www.audio-cd.at/people) und Sport (http://www.sportgeschichte.at/sportwochepodcast) unterteilt, mit dieser Kooperation ist nun de facto alles möglich. Und in jeder Folge hat das Wifi Wien Kurse dazu.



(26.12.2023)

BSN Podcasts

Karrieren & Kurse: Transformationscoach Monika Kletzmayr (und das Wifi Wien hat einen Kurs dazu)

Bildnachweis

1. Monika Kletzmayr





