Nachlese: Die grossen Aufreger an der Wiener Börse 2023 als letzter Blick ins alte Jahr (Christian Drastil)

Um 11:15 liegt der ATX TR mit +0.13 Prozent im Plus bei 7626 Punkten Topperformer der PIR-Group sind Pierer Mobility mit +6.44% auf 52.9 Euro, dahinter Warimpex mit +5.37% auf 0.785 Euro und Polytec Group mit +3.71% auf 3.635 Euro. Zum Vergleich der DAX: 16852.

- die Folge #556 ist zugleich die letzte des Jahres und die letzte unter dem Namen "Wiener Börse Plausch", kurz vor dem Jahresende gibt es eine Umsatzbilanz mit den Hauptdarstellern Erste Group, OMV und Verbund einerseits, weiters Morgan Stanley, Goldman und JP Morgan andererseits. Das Top-Trio kommt gemeinsam auf soviel Volumen wie die Raiffeisen Centrobank vor 15 Jahren alleine. Vor allem Morgan Stanley schwächelt, es gab heuer auch kein MSCI-Event, für mich schleierhaft, warum die Telekom Austria offenbar an den Kriterien gescheitert ist. Weiters: In welcher Hitparade CA Immo vorne ist.

- 30x30 Finanzwissen pur, Schlussfolge 30 XL: Must Hear für Wiener Börse-Fans und -Hater mit 33 Takeaways aus 2023 (Explicit Lyrics) https://audio-cd.at/page/podcast/5144/ Die Schlussfolge von 30x30 Finanzwissen pur und zugleich der letzte audio-cd.at-Podcast 2023 bricht ein paar Regeln: Sie dauert nicht 30 Minuten, sondern fast eine Stunde. Sie beinhaltet Explicit Lyrics, mit dem Podcasthost diskutieren Wolfgang Matejka (Matejka & Partner) und Gunter Deuber (Raiffeisen Research).

33 Takeaways aus 2023:

- Schulnoten schwerer denn je zu vergeben, aber der Gesamtmarkt bekommt schon 2-3, was die Börsennotierten betrifft

- Handelsvolumina grosses Problem

- Immofinanz überraschend positiv mit Gratulation an Petrus

- Optionen auf den österreichischen Markt über die Eurex mit Nullliquidität und damit ineffizientem Pricing

- Finanzaktien haben sich gut entwickelt, wichtig für den Markt

- RBI / Strabag / Russland - da gehen die Meinungen in der Runde auseinander

- EVN, der Dealer von NÖ, schliesst den Gap zum Verbund mit seinem Hidden Asset

- AT&S und Andritz unter den hohen Erwartungen

- Spaltung zwischen den Small Caps und indexnahen Titeln vertieft

- Lenzing und die Not der Refinanzierung

- Kapitalerhöhung wurde zum Unwort und zur Bedrohung

- ams Osram die Enttäuschung des Jahres

- Alfred Stern als Chance für die OMV

- Chapeau ÖBFA zum 30er für Best Practice

- warum dauert das mit dem Bundesschatz-Comeback so lange?

- so etwas wie die 100jährige bräuchte auch das Aktiensegment als Marketing-Karte

- ÖBAG zwar positiv gesehen, aber nicht von allen in der Runde, Interesse sollte auf kleinere Unternehmen gehen

- Telekom / EuroTeleSites bzw. OMV / Adnoc und AT&S kann man so oder so sehen

- schlechte Noten (4 bis 4-) für die Kapitalmarktpolitik

- nach wie vor keine seriöse Diskussion über eine Aktienrente, wird sogar in Deutschland diskutiert

- Wiedereinführung der einjährigen Behaltefrist versprochen, nicht geliefert

- Einschätzung der Politik, ab welcher Frist man von Spekulation sprechen kann , ist realitätsfern und nicht aus der Praxis (Exkurs)

- Idee Vorsorgekonto ist "Schas" (c) Robert Ottel, es würde Alternativen geben (spektakuläre Idee Matejka)

- Grundfrustration von Steuerzahlern aufgrund der Eskalation der Belastung

- der Finanzminister ist bemüht, aber kein Aktionär

- Finanzbildungsstrategie natürlich wichtig, aber Aktien und österreichische Aktien lässt man aussen vor. Why?

- Privatanleger ziehen sich zurück

- Österreichische Pensionskassen meiden den Österreichischen Aktienmarkt

- Stagflation als Börseunwort des Jahres. Really?

- Gesundheitspolitische Ignoranz, was heimische Produkte (Marinomed, Valneva) betrifft, lieber an komischen Masken verdienen

- ETFs wurden zum Nadelöhr, Stichwort "knapp an der Tür tanzen"

- Wiener Börse Plausch wird 2024 zur Wiener Börse Party, Partycrasher können die Wahl und die zu erwartende Populismus-Welle samt zusätzlicher Steuereskalations-Ideen werden

- Easter Egg zu Silvester ganz am Ende der Folge: Steuerliches Lob für den Finanzminister

- SportWoche: die letzte Folge des Jahres ist noch eine Sonderfolge mit Hintergrund. Ich blicke auf das Jahr 2023 zurück, blicke nach 2024 aus, kündige die SportWoche-Party an, spreche über Marco Schwarz, Toni Polster, Johannes Lamparter, Stefan Kraft, Felix Gall und gemeinsam mit Wolfgang Matejka (A) und Gunter Deuber (D) über die bevorstehende Euro in Deutschland mit spannend-überraschenden Ansagen der beiden Börsianer. Finally: So einen wie Ralf Rangnick bräuchten wir auch am Kapitalmarkt und ich freue mich mit Hannes Roither, dass die Gratulation zum Rekordsieg von Mikaela Shiffrin durch Palfinger stattfinden konnte (um um die Welt ging). HÖREN: https://audio-cd.at/page/podcast/5142/

- mein 17. Gast in Season 10 und 1. Gast im neuen Jahr und zudem 1. Gast, der 2x zu Gast war, bin ich selbst. Das geht so: 2022 hatte mich die Journalistin Elisabeth Oberndorfer (EO) interviewt und ich hab das als Crossover Folge gebracht und 2023 war es Ralf Wolfgang Lothert (RWL) von JTI. Diese Folge wurde im "Mehr als Schall und Rauch Podcast" gespielt und ich darf sie Crossover bringen. Producer war Sascha Ladurner von Zweihochzwei und ihn hab ich dann auch zum Börsepeople-Podcast eingeladen. Auch Ralf-Wolfgang und Elisabeth waren schon Börsepeople. Ach ja: Die Folge mit mir war mit "Über Aktienmärkte und Leichen im Keller" getitelt. Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/5146/

- Mehr als Schall und Rauch / JTI Austria: https://open.spotify.com/show/6IOtf2geJLYxPZtCbvB3PE

- Ralf Wolfgang Lothert im Börsepeople-Podcast: https://audio-cd.at/page/podcast/3878/

- Elisabeth Oberndorfer im Börsepeople-Podcast: https://audio-cd.at/page/podcast/4413/

- Sascha Ladurner im Börsepeople-Podcast: https://audio-cd.at/page/podcast/5100/

- Christian Drastil EO im Börsepeople-Podcast: https://audio-cd.at/page/podcast/3714/

(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 02.01.)

(02.01.2024)

Wiener Börse Party #558: Wohlfühl-Aktie-Verbund mit Hofrats-Makel, MMK vs addierte Challenger, FMA-Research zum Fake DJ Ötzi

1. mind the #gabb





Aktien auf dem Radar:RHI Magnesita, Marinomed Biotech, Kapsch TrafficCom, Pierer Mobility, Amag, CA Immo, Telekom Austria, ATX, Lenzing, Rath AG, voestalpine, Wolford, Wolftank-Adisa, Polytec Group, UBM, Addiko Bank, Frequentis, S Immo, Zumtobel, Strabag, Oberbank AG Stamm, BKS Bank Stamm, Palfinger, Rosenbauer, EuroTeleSites AG, Flughafen Wien, FACC, LSDAX, Porr, Agrana, LSEURUSD.

