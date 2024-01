ATX-Ausblick von Erste Group Research, News zu CA Immo, Verbund, Evotec (Christine Petzwinkler)

04.01.2024, 3861 Zeichen

Das Team von Erste Group Research prognostiziert einen ATX-Stand von 3900 Punkten für Ende 2024. Das wäre ein Plus von 15 Prozent, was laut Chief Equity Analyst Österreich Christoph Schultes aber "definitiv nicht überambitioniert ist". Als ihre Top Picks nennen die Experten Andritz, DO&CO, EVN, Kontron, RBI und Strabag. Das KGV im ATX liege nahe dem historischen Tiefstand und zudem rangiere der ATX im europäischen Spitzenfeld was die Dividenden-Rendite anbelangt, argumentiert Fritz Mostböck, Leiter Bereich Group Research. Auftrieb sollte der Index von der Wachstumsperspektive in CEE sowie von erwarteten Zinssenkungen und sinkender Inflation erhalten. "CEE bleibt in der Investment-Stoy der österreichischen Börsennotierten dominantes Thema", erklärt Mostböck. Die Wachstumschancen dort sollten auch Institutionelle wieder zurückholen. Während im vergangenen Jahr der Fokus der Institutionellen nämlich auf dem Large Cap-Bereich lag, sollten in diesem Jahr auch Small und Midcaps wieder in den Fokus geraten, glaubt Mostböck. Bemängelt wird seitens des Research-Leiters die geringe Kapitalmarktaffinität in Österreich. "Politische Entscheidungen lassen sich schwer beeinflussen. Es wäre aber sinnvoll, die private Pensionsvorsorge, sprich die dritte Säule, zu unterstützen," rät er. Eine Abschaffung der Wertpapier-KeSt könnte das Kapital in Bahnen lenken und die langfristige Veranlagung fördern, so Mostböck. Andere Länder seien hier fortschrittlicher, während sich seiner Meinung nach Österreich diesbezüglich „im Mittelalter“ befinde.

Andritz ( Akt. Indikation: 53,60 /53,70, 0,09%)

DO&CO ( Akt. Indikation: 129,00 /129,40, 0,16%)

EVN ( Akt. Indikation: 28,35 /28,45, -0,18%)

Kontron ( Akt. Indikation: 19,98 /20,06, 0,00%)

RBI ( Akt. Indikation: 18,30 /18,33, -0,35%)

Strabag ( Akt. Indikation: 41,90 /42,05, 0,18%)

Smatrics EnBW, ein Gemeinschaftsunternehmen der Verbund-Tochter Smatrics und der EnBW Energie Baden-Württemberg AG, plant in Österreich 200 neue Highspeed-Ladepunkte im Jahr 2024. Bis Jahresende sollen über Smatrics EnBW 200 weitere hochleistungsfähige HPC-Ladepunkte mit bis zu 400 kW Leistung entlang dem hochrangigen Straßennetz sowie bei urbanen Supermarkt-Parkplätzen zur Verfügung stehen. Die Ausbau-Hotspots befinden sich entlang der West- und Südautobahn. Mit 100 Prozent erneuerbarer Energie vom Verbund wird weiterhin auf Nachhaltigkeit gesetzt.

Verbund ( Akt. Indikation: 83,20 /83,35, 0,51%)

Die Starwood-Gesellschaft SOF-11 Klimt CAI S.à r.l hat Ende 2023 5000 weitere CA Immo-Aktien erworben, wie aus einer Veröffentlichung hervorgeht. Die Aktien wurden zu je 32,45 Euro gekauft. Starwood ist mit einer Beteiligung von mehr als 60 Prozent der größter Aktionär der CA Immo.

CA Immo ( Akt. Indikation: 31,95 /32,00, -0,08%)

Die Evotec-Aktie ist am Donnerstag aufgrund einer überraschenden Meldung deutlich unter Druck: Werner Lanthaler tritt als CEO von Evotec zurück und wird nach fast 15 Jahren aus persönlichen Gründen seinen Vertrag nicht bis zum Ende der aktuellen Laufzeit (März 2026) erfüllen, wie das Unternehmen mitteilt. Lanthaler erklärt: „Nach einem extrem herausfordernden und sowohl körperlich als auch insgesamt erschöpfenden Jahr 2023, sowie nach eingehender Reflektion in den vergangenen Wochen und in das neue Jahr blickend, bin ich zu dem Entschluss gelangt, als CEO zurückzutreten, da ich dem Unternehmen in den nächsten Jahren nicht bestmöglich dienen kann." Der Aufsichtsrat hat eine interne sowie externe Suche für einen dauerhaften CEO eingeleitet. Zwischenzeitlich hat Mario Polywka, aktuell Mitglied des Aufsichtsrats und früherer COO von Evotec, zugestimmt das Amt als CEO interimistisch zu übernehmen.

Evotec ( Akt. Indikation: 17,26 /17,29, -19,36%)

(Der Input von Christine Petzwinkler für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 04.01.)

(04.01.2024)

BSN Podcasts

Wiener Börse Party #559: Drei Ö-Tipps von mir im D-Podcast Alles auf Aktien als AAA-Idee des Tages, Mostböcks Mittelalter

Akt. Indikation: 53.40 / 53.50

Uhrzeit: 14:31:44

Veränderung zu letztem SK: -0.28%

Letzter SK: 53.60 ( -2.46%)

Akt. Indikation: 31.95 / 32.05

Uhrzeit: 14:30:22

Veränderung zu letztem SK: 0.00%

Letzter SK: 32.00 ( -1.69%)

Akt. Indikation: 128.60 / 129.00

Uhrzeit: 14:32:22

Veränderung zu letztem SK: -0.16%

Letzter SK: 129.00 ( -2.27%)

Akt. Indikation: 28.30 / 28.40

Uhrzeit: 14:30:43

Veränderung zu letztem SK: -0.35%

Letzter SK: 28.45 ( 0.18%)

Akt. Indikation: 17.06 / 17.09

Uhrzeit: 14:32:56

Veränderung zu letztem SK: -20.28%

Letzter SK: 21.42 ( 1.95%)

Akt. Indikation: 20.08 / 20.14

Uhrzeit: 14:32:14

Veränderung zu letztem SK: 0.45%

Letzter SK: 20.02 ( -3.93%)

Akt. Indikation: 18.33 / 18.38

Uhrzeit: 14:32:07

Veränderung zu letztem SK: -0.14%

Letzter SK: 18.38 ( -1.34%)

Akt. Indikation: 41.90 / 42.20

Uhrzeit: 14:31:24

Veränderung zu letztem SK: 0.36%

Letzter SK: 41.90 ( 0.96%)

Akt. Indikation: 83.55 / 83.75

Uhrzeit: 13:14:05

Veränderung zu letztem SK: 0.97%

Letzter SK: 82.85 ( 0.98%)

Bildnachweis

1. mind the #gabb





Aktien auf dem Radar:RHI Magnesita, Marinomed Biotech, Kapsch TrafficCom, Pierer Mobility, Amag, CA Immo, Telekom Austria, ams-Osram, Lenzing, Rath AG, voestalpine, Wolford, Wolftank-Adisa, Polytec Group, UBM, Addiko Bank, Frequentis, S Immo, Zumtobel, Strabag, Oberbank AG Stamm, BKS Bank Stamm, Palfinger, Rosenbauer, EuroTeleSites AG, Flughafen Wien, FACC, Semperit, Porr, Agrana, Athos Immobilien.

Random Partner DADAT Bank

Die DADAT Bank positioniert sich als moderne, zukunftsweisende Direktbank für Giro-Kunden, Sparer, Anleger und Trader. Alle Produkte und Dienstleistungen werden ausschließlich online angeboten. Die Bank mit Sitz in Salzburg beschäftigt rund 30 Mitarbeiter und ist als Marke der Bankhaus Schelhammer & Schattera AG Teil der GRAWE Bankengruppe. >> Besuchen Sie 68 weitere Partner auf boerse-social.com/partner

Latest Blogs

» ATX-Ausblick von Erste Group Research, News zu CA Immo, Verbund, Evotec ...

» Nachlese: Wohlfühl-Aktie Verbund mit Österreich-Makel, Mayr Melnhof gege...

» Wiener Börse Party #559: Drei Ö-Tipps von mir im D-Podcast Alles auf Akt...

» Wiener Börse zu Mittag fester: Warimpex, UBM und Rosenbauer gesucht, IRW...

» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Wohlfühl-Aktie Verbund, Daniela Teichme...

» SportWoche Party 2024 in the Making, 3. Jänner (der Horsti-Ruf für Audio)

» Wiener Börse Party 2024 in the Making, 3. Jänner (Telekom Firestarter, #...

» ATX-Trends: Wienerberger, Lenzing, voestalpine, Andritz, Bawag ...

» BSN Spitout Wiener Börse: Nur die Telekom zeigt sich bisher brav

» Österreich-Depots: Zunächst Outperformance (Depot Kommentar)