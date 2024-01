News zu VIG, Porr, KapschTrafficCom, Post, DO&CO, Research u.a. zu RBI, Erste Group ... (Christine Petzwinkler)

16.01.2024, 3775 Zeichen

Die VIG-Tochter Wiener Städtische erhöht ihre Gesamtverzinsung in der Lebensversicherung von 2 auf 2,5 Prozent. „Der Anstieg der Leitzinsen ist ein wichtiger und richtiger Schritt in Richtung geldpolitische Normalität. Damit können wir unseren Kund:innen endlich wieder eine deutlich höhere Gesamtverzinsung bieten. Das wird die private Altersvorsorge im Allgemeinen und die klassische Lebensversicherung im Besonderen beflügeln“, erklärt Manfred Bartalszky, Vorstand der Wiener Städtischen Versicherung. Allerdings sollte die private Vorsorge noch intensiver gefördert werden, ist man sich in der Versicherungsbranche einig und hat daher Forderungen an die Politik adressiert: Die Halbierung der Versicherungssteuer, steuerliche Anreize für nachhaltige Veranlagung und eine Anhebung des seit 1975 nicht valorisierten Freibetrags der betrieblichen Altersvorsorge auf 1.200 Euro. „Das wäre ein ganz wichtiges Signal, um das Bewusstsein privater Vorsorge in breiten Bevölkerungsschichten zu verankern. Denn die Erhaltung der Kaufkraft im Alter ist nicht nur für jede:n Einzelne:n von großer Bedeutung, sondern für die gesamte Volkswirtschaft“, so Bartalszky.

Die Analysten von Montega bestätigen die Kauf-Empfehlung mit Kursziel 20,0 Euro für Porr. "Die Porr ist aufgrund der uneres Erachtens hohen Resilienz in der gegenwärtigen (Wohnungs-)Baukrise nach wie vor einer unserer Top Picks im Bausektor (KGV 2024e: 6,1x)", meinen die Analysten.

Kapsch TrafficCom wurde mit den städtischen Verkehrsinformations- und -steuerungssystemen für die spanische Stadt Vitoria-Gasteiz betraut, um die sichere Mobilität in der baskischen Stadt zu gewährleisten. Der Auftrag hat ein Volumen von 4 Mio. Euro und wird über einen Zeitraum von vier Jahren abgewickelt, wie Kapsch TrafficCom mitteilt. Der Vertrag umfasst die Einrichtung, den Betrieb und die Wartung von Software und Hardwareelementen der Verkehrsmanagementsysteme.

Der Caterer DO & CO hat per 15. Jänner 2024 nun bereits Wand­lungs­erklärungen im Nennbetrag von 77,9 Mio. Euro erhalten. Die Erklärungen beziehen sich auf die im Jahr 2021 ausgegebenen Wandelschuldverschreibungen im Volumen von 100 Mio. Euro. Die eingelangten Wandlungsabsichten sind noch nicht zur Gänze abgewickelt.

Die Post-Bank bank99 nutzt eine Premium-Werbefläche der Österreichischen Post AG und bewirbt das täglich verfügbare Sparprodukt flexsparen99 auf der Werbefläche in der Wiener Aspernbrückengasse. Dieser Standort verfügt über eine rund 50 Quadratmeter große Werbefläche mit einer Kombi-Lösung aus einer LED-Wall und zwei folierten LED-hinterleuchteten Werbefenstern.

Kapitalherabsetzung: Wie die Wiener Börse veröffentlicht, kommt es bei Zumtobel zu einer Kapitalherabsetzung. Das Grundkapital wurde durch Einziehung von 353.343 Aktien herabgesetzt. An der Wiener Börse sind somit 43.146.657 Aktien lieferbar, die Änderung wird am Mittwoch, den 17. Jänner 2024 wirksam, wie es heißt.

Research: Mediobanca bestätigt das Outperform-Rating für die Erste Group und erhöht das Kursziel von 44,0 auf 45,0 Euro. Bei Raiffeisen bleibt Mediobanca auf Neutral und hebt das Kursziel von 16,0 auf 20,0 Euro an. BNP Paribas Exane bekräftigt das Underperform-Rating für OMV und reduziert das Kursziel von 36,0 auf 34,0 Euro.

