Wiener Börse Party 2024 in the Making, 27. Jänner (Cliffhanger Boschan Brunner)

Samstag, 27. Jänner

Für den Wiener Börse Party Podcast am Freitag mit dem Titel "7 Tage KESt-Cliffhanger bei Brunner vs. Boschan" (https://audio-cd.at/page/podcast/5266/) gibt es sehr viel Applaus aus der Bubble, das freut mich. Die Geschichte dazu: Finanzminister Magnus Brunner macht einen sehr starken Podcast namens "Finance Friday", teils solo, teils mit Mitarbeiter:innen aus dem Ministerium, teils mit externen Gästen, da ist zb die Folge mit seinem deutschen Amtskollegen Christian Lindner hervorzuheben. Oder besser: Die Doppelfolge, denn Brunner teilt alles, was länger als 15 Minuten dauert (sag ich mal als Hörer) auf zwei Folgen auf. Und das ist auch gut so vom Konzept her. Aktuell hat er Börsechef Christoph Boschan zu Gast, auch das ist eine Doppelfolge und erfahren davon habe ich wie alle am Freitag mit der Folge 1. Da "Finance Friday" Name und Programm ist, wird Teil 2 wohl fix nächsten Freitag kommen. In Folge 1 haben die beiden über die Wichtigkeit des Kapitalmarkts gesprochen, aber noch nichts zur allerwichtigsten KESt. Ich habe ja nur eine Kritik am Finanzminister: Das Börseumfeld lehnt seine Idee der zehnjährigen Behaltefrist mit Extrakonto ab, Brunner kehrt das aber unter den Tisch und propagiert die Geschichte gegen die Branche als grossen Wurf (freilich mögen die Grünen nicht mal das). Boschan ist als Börsechef nun einer, der im Podcast die öffentliche Möglichkeit hat, die Botschaft und Notwendigkeit der versprochenen Einjährigen in breitere Kreise zu bringen. Ich bin gespannt, wie das weitergeht und natürlich Pflicht-Hear im Freitag, den 2. Februar.

