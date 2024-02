Wiener Börse Party #578: RBI verliert heute und RBI/Strabag hot, FMA Execution only, Gute Aktion von Michael Pistauer & Kai Arndt

Meistgelesen >> mehr

wikifolio-Trades Austro-Aktien 19-20: ams-Osram(1), Fabasoft(1)

wikifolio-Trades Austro-Aktien 18-19: OMV(2), AT&S(1), Kontron(1), RBI(1)

Star der Stunde: Polytec Group 1.42%, Rutsch der Stunde: Strabag -1.71%

wikifolio-Trades Austro-Aktien 17-18: Kontron(1), RBI(1)

Star der Stunde: RHI Magnesita 0.5%, Rutsch der Stunde: AT&S -1.51%

wikifolio-Trades Austro-Aktien 16-17: Kontron(2), ams-Osram(1)

Star der Stunde: OMV 0.6%, Rutsch der Stunde: RBI -1.14%

Star der Stunde: Addiko Bank 3.58%, Rutsch der Stunde: Frequentis -0.74%

wikifolio-Trades Austro-Aktien 14-15: Agrana(1)

Austrian Stocks in English: Week 4 as the best week 2024 so far for ATX TR and especially fine for AT&S and Wienerberger

Welcome to "Austrian Stocks in English - presented by Palfinger", the english spoken weekly Summary for the Austrian Stock Market, positioned every Sunday in the mostly german languaged Po...

