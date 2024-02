Börsegeschichte 6.2.: Gerhard Randa, Wienerberger, Warimpex (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)

06.02.2024, 792 Zeichen

Geburtstage:

13.09.1944: Gerhard Randa: früherer BA-CA-Chef 29000 Tage

over MA200:

06.02.1987: Wienerberger: Am längsten über MA200: 862 Tage (endete am: 06.02.1987)



Positive Serie in Tagen:

06.02.2012: Warimpex: Längste positive Serie: 12 Tage (endete am 06.02.2012) zum Kalender



Positive Serie in Performance:

06.02.2012: Warimpex: Beste Performance Serie: 46.71% (12 Tage - endete am 06.02.2012)

Bisher gab es an einem 6. Februar 23 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 06.02. beträgt 0,30%. Der beste 06.02. fand im Jahr 2009 mit 2,52%statt, der schlechteste 06.02. im Jahr 2018 mit -2,81%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 06.02. so: 0,00%.

(Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 06.02.)

(06.02.2024)

Aktien auf dem Radar:Bawag, Semperit, OMV, Austriacard Holdings AG, Rosenbauer, Polytec Group, Pierer Mobility, Immofinanz, Strabag, RBI, Verbund, EVN, FACC, Wolford, Josef Manner & Comp. AG, RWT AG, Warimpex, Addiko Bank, SW Umwelttechnik, BKS Bank Stamm, Zumtobel, Agrana, Marinomed Biotech, Amag, CA Immo, Erste Group, Flughafen Wien, Kapsch TrafficCom, Österreichische Post, Telekom Austria, Uniqa.

