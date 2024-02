Wiener Börse Party 2024 in the Making, 13. Februar (ich singe Love is in the Air)

13.02.2024, 1287 Zeichen

Dienstag, 13. Februar

Heute hatte ich Glückshormone beim Arbeiten. Das kam so: Die Asfinag, die aktuell mit 10 Bonds an der Wiener Börse notiert, hat eine wunderbare Kampagne laufen, diese zeigt eine Reklametafel hoch über der Autobahn, auf der "Jemand liebt Dich! Fahr vorsichtig." geschrieben steht. Und ich finde das schön. Als dann Asfinag-Marketingchefin Petra Mödlhammer-Prantner noch "Love is in the Air" postete, musste ich diese John Paul Young Nummer einsingen. Und der Plan war, dass das dann auch in der heutigen Wiener Börse Party Podcastfolge gespielt wird und das wurde dann auch getan unter https://audio-cd.at/page/podcast/5348/ (letzte Minute). Doch zurück zu Petra, die ja früher bei Ö3 war. sie schreibt auch so schön: "Love is in the Air, darum gibts ab sofort Liebesbotschaften von der Asfinag. Weils immer jemanden gibt, der darauf hofft, dass du sicher an deinem Ziel ankommst. Wir starten mit einer neuen Kampagne und schalten ab sofort Textanzeigen mit viel Emotion und Augenzwinkern. Denn Liebe hat kein Limit, Tempo schon." Ich finde diese Liebes-Geschichte wie gesagt schön und musste schmunzeln, dass die FMA gleichzeitig vor Love-Scam per Aussendung gewarnt hat.

