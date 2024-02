News zu UBM, Erste Group, Flughafen Wien, neue Kursziele für DO & CO (Christine Petzwinkler)

19.02.2024, 2689 Zeichen

Die UBM startet den Vertrieb für den Bauteil 1 der Timber Factory in der Münchener Baubergerstraße. Der Gebäudekomplex ist laut UBM Münchens erster Gewerbe-Campus in Holz-Hybrid-Bauweise und mit insgesamt rund 59.500 Quadratmetern Bruttogrundfläche das größte Holzbauprojekt Münchens. Ab Ende 2026 soll die Timber Factory einen Mix aus Produktions- und Entwicklungsflächen sowie Büro- und Einzelhandelsflächen für unterschiedliche Gewerbe- und Light-Industrial-Lösungen aus den Bereichen Life Science, Automotive, Robotik, Elektromobilität oder IT bieten. UBM-CEO Thomas G. Winkler: “Die Timber Factory bietet, was München braucht: einen ganzen Campus für Gewerbe, in Holzbauweise zur Reduktion des CO2-Fußabrucks, geeignet für Start-ups wie für Headquarters.“ Hans-Peter Weiss, CEO der ARE Austrian Real Estate, die gemeinsam mit UBM entwickelt: “Neben der Holzbauweise ist auch das Energiesystem der Timber Factory mit Wärmepumpen, PV-Anlagen und Ökostrom klimafreundlich, da es ohne fossile Brennstoffe auskommt.“

Die Erste Group hat ihr jüngstes Aktienrückkaufprogramm mit 16. Februar 2024 beendet. Der maximale Gegenwert in Höhe von 300 Mio. Euro, der bei der Hauptversammlung beschlossen wurde, ist erreicht worden. Insgesamt wurden 8.887.092 Stück Erste Group-Aktien erworben, das entspricht einem Anteil am Grundkapital in Höhe von 2,07 Prozent. Der gewichtete Durchschnittswert der rückerworbenen Aktien lag bei 33,76 Euro, so die Bank. Das Rückkaufprgramm lief seit 16. August 2023.

Research: Hauck & Aufhäuser bestätigt die Kauf-Empfehlung für DO & CO und erhöht das Kursziel von 185,0 auf 192,0 Euro. Kepler Cheuvreux bleibt ebenso bei der Buy-Empfehlung für die DO & CO-Aktie und hebt das Kursziel von 145,0 auf 165,0 Euro an.

Karriere-Tipp: Der Flughafen Wien veranstaltet am 5. März den Security Job Day, bei dem sich alles um Sicherheits-Jobs am Airport handelt. Interessierte können sich über Berufe bei Polizei, Flughafen Wien und VIAS (Vienna International Airport Security Services) informieren, der Hundestaffel bei der Arbeit zusehen, die Fahrzeuge der Polizei besichtigen, eine Röntgenbildanalyse am Computer ausprobieren oder selbst bei einer Kontrollstraße eine Sicherheitskontrolle durchführen. Eine Anmeldung für einen der Slots (13.00 – 14.30 Uhr oder 15.00 bis 16.30 Uhr) unter https://karriere.viennaairport.com/securityjobday ist erforderlich.

(Der Input von Christine Petzwinkler für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 19.02.)

(19.02.2024)

