Wiener Börse Party 2024 in the Making, 18. Februar (Asfinag erwidert meine Liebe nicht)

Sonntag, 18. Februar

Die Liebe und ich. In der Vorwoche sprach ich ganz euphorisiert von der tollen "Love is in the Air"-Kampagne der Asfinag mit den "Jemand liebt Dich. Fahr vorsichtig!"-Lettern auf den Anzeigentafeln über den Autobahnspuren. Ich habe mir auch die Asfinag-Anleihen, die an der Wiener Börse notieren, mit ganz anderem Blick angesehen. Dann kam Post von der Asfinag. Per RSB. Und ja, es stimmt, ich hatte am Samstag vor einer Woche zum ersten Mal in diesem Februar mein Auto benutzt (weil in Wien kommst Du eh nicht mehr voran, ich gehe fast alles zu Fuss), aber die im Dezember gekaufte Jahresvignette erst nach ein paar Kilometern geklebt, weil ich es zunächst vergessen hatte.. Zu spät. Eine nicht so verliebte Messtafel über der Sudosttangente hat mich beim ersten Vignettenfehler, seitdem es die Vignette gibt, also seit 27 Jahren, drei Kilometer von daheim und weitere drei Kilometer vor dem Kleben) erwischt und mir einen Liebesbrief samt Aufforderung, sofort 120 Euro zu zahlen, geschickt. Jetzt ist meine Liebe erkaltet, denn ich finde, dass auch da ein bissl Customer Relationsship gehen könnte nach dem Motto: "Hey, der Typ hat seit 1997 durchgehend bezahlt", also "Lieber langjähriger Kunde, wir lieben Dich eh. Klebe bitte!" Erster Fehler, Dolchstoss, muss nicht sein. Wie in einer echten Beziehung. Dazu kommen noch die Postboten, die bei RSB-Zustellung immer so süffisant grinsen. Dazu kommt auch noch eine Parkvergehen-Strafe von 36 Euro an diesem Tag, weil ich mir dachte "Anrainerparken" gilt am Samstag nicht. Ich hab Autofahrer-Verhalten in einer Autohasser-Stadt verlermt. Zu Fuss gehen macht eh mehr Spass. Ich versteh schon, dass die Fehler auf meiner Seite sind. Aber Kulanz ist auch Liebe. Big Data hamma ja.

