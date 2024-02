Nachlese: Wienerberger, Anti War Song mit dem Porr-CFO, Lemi Wutz, Simon Reckla (Christian Drastil)

26.02.2024, 3212 Zeichen

Um 11:54 liegt der ATX mit -0.18 Prozent im Minus bei 3379 Punkten (Ultimo 2023: 3435, -1.64% ytd). Topperformer der PIR-Group sind VIG mit +1.12% auf 27.05 Euro, dahinter UBM mit +0.95% auf 21.2 Euro und S Immo mit +0.93% auf 15.24 Euro. Zum Vergleich der DAX: 17409 (+0.03%, Ultimo 2023: 16751, 3.93% ytd).

. Börsenradio Live-Blick 26/2: DAX unverändert high, 2 DAX-Titel mit MSCI-Aus, Raiffeisen Research ortet Partycrasher, ATX wie MDAX und SDAX Hören: https://open.spotify.com/episode/1O5r9fdAJx63mHg4nGEkJW

- D-Roadshow Österreich: Wienerberger als Star der Woche, Ö-News Woche 8, Beispiel täglicher Live-Blick DAX/ATX

https://audio-cd.at/page/podcast/5410/

- Simon Reckla ist Vorstandsmitglied der in Wien und München börsennotierten Wolftank Gruppe. Davor war der Südtiroler lange Jahre für Palfinger tätig. Wir sprechen über Early Years im Journalismus, dies mit spannenden Ausflügen zum Senat in Rom und das European Parliament in Brüssel. Wir erwähnen auch den familieneigenen Weinbau und einen Job bei der Action Connected Corp., ein Name wie aus einem Stallone-Film. Dann der Wechsel in den vorstandsnahen M&A-Bereich bei Palfinger. Ende 2022 startete Simon bei der Wolftank Gruppe, die Themen Nachhaltigkeit und Wasserstoff sowie der Standort Innsbruck wirkten anziehend. Seit 2023 bildet Simon mit Peter Werth das Vorstandsduo, die Funktion lautet Group Executive Board Member & SVP Region DACH. Abschliessend tauchen wir in "Energizing the Future", das Geschäft von Wolftank, ein und nach der Aufnahme reden wir noch über Jannik Sinner, das mag ich auch noch erwähnen. Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/5411

- Lemi Wutz ist Läuferin und.Triathletin, die bereits nationale und internationale Erfolge feiern konnte bzw. Architektur-Studentin mit Status "fast fertig". Wir sprechen über 16:51 auf 5k, über 35:58 auf 10k, über Silber bei der Triathlon-Sprint-EM in Kazan in der Age Group und (studienbedingt) Training All over the World, da reden wir über den starken Uni-Sport in den USA, über schnelle Laufgruppen in Schweden und vieles mehr. Weiters: Nachhaltigkeit, Ernährung, Model beim Frauenlauf sein, Trainingsgewohnheiten, Triathlon vs. Laufen, die Sache mit dem Wassergraben beim Steeplechase und LemuelaW10 bei Omnibiotic. Die Folge wurde vor den Ö-Hallenmeisterschaften in Linz aufgenommen, Lemi wurde dort über 3000m in einer Personal Best von 9:45 Vierte. HÖREN: https://audio-cd.at/page/podcast/5405/

https://www.instagram.com/lemi_w/

(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 26.02.)

(26.02.2024)

BSN Podcasts

Wiener Börse Party #596: MSCI-News Semperit, ATX-Vorstände drücke Buy-Button, Gregor Rosinger stockt in einem Nachbarland auf

