Porr mit schwerer Maschine, Research zu Kapsch TrafficCom, neuer EAM-Fonds, Ring the Bell am Internationalen Frauentag an der Wiener Börse (Christine Petzwinkler)

08.03.2024, 4008 Zeichen

Wie die Baugesellschaft Porr mitteilt, erfolgte kürzlich die Werksabnahme beim Hersteller Herrenknecht von einer der beiden bestellten Tunnelbohrmaschinen, die u.a. für den Brenner Basistunnel zum Einsatz kommen werden. Ab Mitte März macht sich die Tunnelbohrmaschine mit der Bezeichnung Wilma auf den Weg zum größten Baulos des Brenner Basistunnels in Österreich. Im April erfolgt die Werksabnahme der zweiten Tunnelbohrmaschine namens Olga. Die Vortriebsarbeiten beginnen im Herbst. Beide Maschinen, Wilma und Olga, werden mit einer Antriebsleistung von 4.550 kW Richtung Innsbruck auffahren: Während Wilma den Westtunnel baut, wird Olga den Osttunnel errichten. Sie produzieren dabei jeweils eine 10,37 m breite Tunnelröhre (Ausbruchsdurchmesser) und mehr als 600.000 m3 an Ausbruchsvolumen.

Porr ( Akt. Indikation: 13,26 /13,44, -0,52%)

Research: Die Analysten der Erste Group stufen die Aktien von Kapsch TrafficCom weiter mit Buy ein und passen das Kursziel von 15,1 auf 15,0 Euro an.

Die Analysten von Raiffeisen Research stufen Kapsch TrafficCom enbenso weiter mit Buy und Kursziel 15,0 Euro ein. Sie meinen: "Unsere positive Sicht auf Kapsch TrafficCom basiert auf einer Bodenbildung bei den Erträgen, einer Reihe von zu vergebenden Projekten und der Unterstützung durch mehr als 100 Mio. Euro an Barabfindungen aus der deutschen Mautsaga. Obwohl die Ergebnisse des 3. Quartals auf den ersten Blick unter unseren und den Konsenserwartungen lagen, zeigen sie auf den zweiten Blick eine Erholung des Umsatzes, eine bessere EBIT-Profitabilität (5,5 %) und eine positive Ergebnisdynamik in beiden Segmenten. Kapsch TrafficCom konnte außerdem den Erhalt von neuen Projekten, darunter der 54 Mio. Euro Auftrag für das Schweizer LKW-Mautprojekt, bekannt geben. Wir haben unsere Prognosen und deren Einflussfaktoren überprüft und halten sie für intakt."

Kapsch TrafficCom ( Akt. Indikation: 8,26 /8,38, -1,89%)

Neuer Fonds: Die Erste Asset Management (EAM) startet ein neuartiges Fondskonzept, bei dem Anleger:innen die Qual der Wahl des richtigen Einstiegs-Zeitpunkts abgenommen werden soll. Das Kapital des ERSTE FONDSKONZEPT 24-1 wird nämlich zunächst zu 100 Prozent am Geldmarkt veranlagt, laut EAM bei einer erwarteten Rendite von cirka 3,8 Prozent p.a. und in Folge dann schrittweise vom Fondsmanagement Monat für Monat, über einen Zeitraum von einem Jahr in ein nachhaltiges, globales Aktienportfolio umgeschichtet. Somit steigt der Anleger bzw. die Anlegerin mit einem über ein Jahr verteilten Mischkurs in den Aktienmarkt ein und nutzt einen Durchschnittspreis. Im Zielportfolio werden voraussichtlich mehr als 150 Unternehmen vertreten sein. Die Zeichnungsfrist für das ERSTE FONDSKONZEPT 2024-1 hat am 3. März begonnen. Der Fonds wird am 3. April an den Start gehen. Erste-AM-Investmentexperte Markus Kaller: „Viele Fragen lassen sich rational beantworten, jedoch beeinflussen unerwünschte Emotionen unsere Entscheidung, wann ein Investment getätigt werden sollte. Um unseren Kund:innen die Achterbahn der Gefühle zu ersparen, haben wir nun einen Weg für einen sanften Einstieg geschaffen – und das alles in einem einzigen Fonds.“

„Ring the Bell for Gender Equality” hieß es am heutigen Internationalen Frauentag wieder in der Wiener Börse. Die Veranstaltung soll das Bewusstsein für die wirtschaftliche Teilhabe und Gleichstellung von Frauen stärken. Was es braucht, um mehr Frauen dazu zu bewegen, ihre Finanzen in die Hand zu nehmen, diskutierten unter der Moderation von Monika Kovarova-Simecek (FH St. Pölten), Lena Gugenberger (Three Coins GmbH), Bettina Fuhrmann (Institute for Business Education) sowie Susanne Spangl (Zentrum für Entrepreneurship Education & wertebasierte Wirtschaftsdidaktik, Kirchliche Pädagogische Hochschule Wien/Krems). Fazit der Diskutantinnen: Frauen sollten sich mehr zutrauen, mehr Mut haben und nicht nur die Risiken, sondern vielmehr die Chancen sehen.

(Der Input von Christine Petzwinkler für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 08.03.)

(08.03.2024)

BSN Podcasts

SportWoche Podcast #99: Karin Pauer, Ernährungswissenschaftlerin, Personal Trainerin und Uniqa Vital Coach seit 2008

Akt. Indikation: 8.32 / 8.62

Uhrzeit: 13:00:44

Veränderung zu letztem SK: -0.12%

Letzter SK: 8.48 ( 0.00%)

Akt. Indikation: 13.30 / 13.64

Uhrzeit: 13:00:42

Veränderung zu letztem SK: -0.66%

Letzter SK: 13.56 ( 1.04%)

Bildnachweis

1. mind the #gabb





Aktien auf dem Radar:Kapsch TrafficCom, Rosenbauer, UBM, Amag, Warimpex, S Immo, Rosgix, CA Immo, EVN, Wienerberger, Immofinanz, Lenzing, Wolford, OMV, Semperit, Polytec Group, ams-Osram, AT&S, Marinomed Biotech, RWT AG, SW Umwelttechnik, VAS AG, Oberbank AG Stamm, Pierer Mobility, Frequentis, Addiko Bank, Agrana, Erste Group, Flughafen Wien, Österreichische Post, Strabag.

Random Partner BNP Paribas

BNP Paribas ist eine führende europäische Bank mit internationaler Reichweite. Sie ist mit mehr als 190.000 Mitarbeitern in 74 Ländern vertreten, davon über 146.000 in Europa. BNP Paribas ist in vielen Bereichen Marktführer oder besetzt Schlüsselpositionen am Markt und gehört weltweit zu den kapitalstärksten Banken. >> Besuchen Sie 68 weitere Partner auf boerse-social.com/partner

Latest Blogs

» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. VW, RBI, Uniqa Vital, Leonardo, Palfinger

» BSN Spitout Wiener Börse: VIG und Uniqa steigen auf

» Österreich-Depots: Weekend-Bilanz (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 8.3.: Warimpex (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)

» Porr mit schwerer Maschine, Research zu Kapsch TrafficCom, neuer EAM-Fon...

» Nachlese: Keine Reaktion auf VIG/Uniqa-Gerücht, 250. Börsepeople-Folge V...

» Wiener Börse Party #605: Wer ein Bussi von der Börse schickte und eine H...

» Wiener Börse zu Mittag schwächer: Agrana, Palfinger und Zumtobel gesucht...

» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Nvidia, Brenntag, Uniqa, Valerie Brunne...

» Börsenradio Live-Blick 8/3: DAX nach High 17 tiefer, Shorts bei VW und M...