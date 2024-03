Börsegeschichte 13.3.: AT&S, EVN, FACC, Verbund, Pierer Mobility (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)

13.03.2024, 1315 Zeichen

Negative Serie in Performance:

13.03.2020: AT&S: Schlechteste Performance Serie: -37.29% (7 Tage von Kurs 16.25 Euro auf 10.19 Euro, die Serie endete am 13.03.2020), ein Alpha von -8.78 zum ATX TR zum Kalender

13.03.2020: EVN: Schlechteste Performance Serie: -24.59% (6 Tage von Kurs 15.7 Euro auf 11.84 Euro, die Serie endete am 13.03.2020), ein Alpha von 1.88 zum ATX TR zum Kalender

13.03.2020: FACC: Schlechteste Performance Serie: -36.39% (6 Tage von Kurs 9.935 Euro auf 6.32 Euro, die Serie endete am 13.03.2020), ein Alpha von -9.92 zum ATX TR zum Kalender

13.03.2020: Verbund: Schlechteste Performance Serie: -28.80% (6 Tage von Kurs 45.9 Euro auf 32.68 Euro, die Serie endete am 13.03.2020), ein Alpha von -2.33 zum ATX TR zum Kalender

13.03.2020: Pierer Mobility: Schlechteste Performance Serie: -28.57% (4 Tage von Kurs 44.8 Euro auf 32 Euro, die Serie endete am 13.03.2020), ein Alpha von -12.64 zum ATX TR

Bisher gab es an einem 13. März 23 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 13.03. beträgt -0,12%. Der beste 13.03. fand im Jahr 2012 mit 1,71%statt, der schlechteste 13.03. im Jahr 2023 mit -4,08%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 13.03. so: 0,00%.

(Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 13.03.)

(13.03.2024)

BSN Podcasts

Börsenradio Live-Blick, Do.14.3.24: Erneut Rekord-DAX-Jingle, adidas fix ohne Kanye, Texas-Two-Step-Bankruptcy als Bayer-Idee?

Bildnachweis

1. mind the #gabb





Aktien auf dem Radar:Mayr-Melnhof, Kapsch TrafficCom, Flughafen Wien, RHI Magnesita, S Immo, Amag, voestalpine, OMV, Cleen Energy, UBM, Oberbank AG Stamm, FACC, BKS Bank Stamm, Addiko Bank, Agrana, CA Immo, Erste Group, EVN, Immofinanz, Österreichische Post, Strabag, Telekom Austria, Uniqa, VIG, Wienerberger, E.ON , Volkswagen Vz., Zalando, 3M, Allianz, Henkel.

Random Partner UBM

Die UBM fokussiert sich auf Immobilienentwicklung und deckt die gesamte Wertschöpfungskette von Umwidmung und Baugenehmigung über Planung, Marketing und Bauabwicklung bis zum Verkauf ab. Der Fokus liegt dabei auf den Märkten Österreich, Deutschland und Polen sowie auf den Asset-Klassen Wohnen, Hotel und Büro. >> Besuchen Sie 68 weitere Partner auf boerse-social.com/partner

Latest Blogs

» Wiener Börse zu Mittag schwächer: Porr, Immofinanz und Frequentis gesuch...

» ATX-Trends: Post, RBI, UBM ...

» Börsenradio Live-Blick 14/3: adidas fix ohne Kanye, Texas-Two-Step-Bankr...

» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Zalando, AT&S, RBI, Puma, Valneva und H...

» SportWoche Party 2024 in the Making, 13. März (44/4)

» SportWoche Party 2024 in the Making, 12. März (RR Rätsel)

» Wiener Börse Party 2024 in the Making, 13. März (18.000er Party)

» Wiener Börse Party 2024 in the Making, 12. März (Akkordeon und die Börse)

» BSN Spitout Wiener Börse: CA Immo geht nach 62 Tagen über den MA100

» Österreich-Depots: Unverändert (Depot Kommentar)